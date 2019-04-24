COLLABORATORE DI GIUSTIZIA DI MISTERBIANCO, UCCISO IN LIGURIA, NELLA SUA NUOVA VITA FACEVA L’OREFICE
Orazio Pino, originario di Misterbianco ed ex collaboratore di giustizia, è stato ucciso ieri a tarda sera a Chiavari.È stato ritrovato morto dentro la sua auto all’interno del silos di piazza Dante,...
A cura di Redazione
24 aprile 2019 09:40
Orazio Pino, originario di Misterbianco ed ex collaboratore di giustizia, è stato ucciso ieri a tarda sera a Chiavari.
È stato ritrovato morto dentro la sua auto all’interno del silos di piazza Dante, a Chiavari.
Attualmente l’uomo, 70 anni, era orefice ma anni fa aveva collaborato con i magistrati dopo essere stato considerato vicino alla cosca di Benedetto Santapaola, storico boss di Catania.
L’uomo secondo le prime informazioni è stato ucciso con un colpo di pistola di piccolo calibro alla nuca.