Colletta Alimentare, cresce la solidarietà: 546 tonnellate raccolte in Sicilia, 118 a Catania

Grande partecipazione alla 30ª edizione: in Sicilia raccolti oltre 546mila chili di alimenti, il 4,47% in più rispetto al 2025.

15 NOVEMBRE 2026 – Sono 8.700 le tonnellate di alimenti raccolte - di cui 546 in Sicilia - in occasione della 30ª Giornata Nazionale della Colletta Alimentare®, a cui si aggiungono quelle donate attraverso la spesa online sulle piattaforme aderenti. Un risultato straordinario, soprattutto alla luce del contesto economico: secondo le stime Istat, a ottobre l'inflazione ha raggiunto il 5,4% su base annua. Eppure, nonostante il caro vita e le difficoltà che pesano sui bilanci familiari, la generosità degli italiani non arretra: la raccolta ha superato, anche se di poco, le 8.600 tonnellate dello scorso anno. Migliaia di persone hanno scelto ancora una volta di condividere una parte della propria spesa con chi è in difficoltà. Un risultato reso possibile anche grazie all'impegno di oltre 160.000 volontari, presenti nei supermercati di tutta Italia.

Alla sua trentesima edizione la Colletta si conferma un'esperienza capace di mobilitare il Paese e di trasformare un gesto semplice in una grande opera collettiva. I prodotti raccolti saranno distribuiti nei prossimi mesi attraverso le oltre 7.500 organizzazioni partner territoriali convenzionate con Banco Alimentare – mense, case famiglia, comunità per minori, centri di ascolto e unità di strada, etc. – che sostengono in Italia più di 1.700.000 persone in difficoltà. La Rete Banco Alimentare in Sicilia sostiene 322.121 persone in difficoltà attraverso 834 organizzazioni partner territoriali.

In Sicilia i prodotti ricevuti in dono con la #Colletta26 sono stati 546.195 contro i 522.809 kg, raccolti con la Colletta del 2025, con una variazione di +4,47% rispetto lo scorso anno. Un risultato ottenuto grazie all’impegno di 14.000 volontari e alla disponibilità di 1.100 punti vendita.

Questo il dettaglio di quanto raccolto per provincia: Agrigento +16,97% con 44.015 kg contro 37.629 kg del 2025. Caltanissetta +1,18% con 26.261 kg contro 25.953 kg del 2025. Catania +2,02% con 118.506 kg contro 116.155 kg del 2025. Enna -10,06% con 14.343 kg contro 15.948 kg del 2025. Messina +5,46% con 70.693 kg contro 67.034 kg del 2025. Palermo +7,61% con 129.806 kg contro 120.628 kg del 2025. Ragusa +0,89% con 34.506 kg contro 34.201 kg del 2025. Siracusa +7,17% con 46.326 kg contro 43.227 kg del 2025. Trapani -0,48% con 61.736 kg contro 62.031 kg del 2025.

Ma il risultato della giornata non si misura soltanto in alimenti raccolti, c'è un altro dato, meno visibile e altrettanto importante: il tempo che migliaia di persone hanno deciso di donare agli altri. Tra loro, tantissimi ragazzi, studenti e gruppi di amici che hanno scelto di trascorrere il sabato nei supermercati, accogliendo i donatori, spiegando il significato dell'iniziativa e contribuendo alla raccolta.

“In questa trentesima edizione vorrei sottolineare soprattutto il valore della partecipazione dei tanti giovani che hanno scelto di dedicare il proprio tempo alla Colletta. La loro presenza nei supermercati racconta una generazione che ha voglia di esserci, di mettersi in gioco e di assumersi una responsabilità verso gli altri.

Proprio ieri Papa Leone XIV, incontrando i giovani a Lima, ha rivolto loro un invito che mi sembra particolarmente significativo anche per quello che abbiamo visto oggi: ‘Appassionatevi per tutto ciò che vale la pena, per ciò che è vero, buono e bello! [...] Osate intraprendere progetti generosi’. Credo che i ragazzi della Colletta abbiano dato una testimonianza concreta di questo invito. Hanno scelto di donare il proprio tempo, di incontrare persone che non conoscono, di occuparsi degli altri. Hanno scelto di costruire.

È questo il valore educativo della Colletta: scoprire che ciascuno può contribuire al bene comune e che la carità non è un concetto astratto. In un tempo segnato da tante divisioni, questi gesti ci ricordano che la pace si costruisce anche così, attraverso la disponibilità a riconoscere l'altro e a prendersene cura. La Colletta è questo: un'esperienza che fa bene a chi riceve, ma anche a chi la vive. E dopo trent'anni continua a dirci che c'è una grande disponibilità a costruire insieme, a partire da un gesto alla portata di tutti”, dichiara Marco Piuri, presidente della Fondazione Banco Alimentare.

«Siamo profondamente grati per il risultato molto positivo che abbiamo raggiunto con la Colletta Alimentare di quest'anno, ottenuto nonostante il difficile contesto economico – sottolinea Pietro Maugeri, presidente di Banco Alimentare della Sicilia –. Accanto ai numeri, però, voglio soffermarmi sul significato di una semina che continua a dare frutti. Ieri Adriana, una nostra volontaria, mamma di quattro figli e insegnante, ci ricordava quanto sia importante la Colletta per il suo valore educativo, attraverso il quale proviamo “a far crescere il grano”, cioè i nostri figli. Ogni incontro, ogni gesto di attenzione è un seme che può germogliare nel tempo: è così che possiamo contribuire al bene comune».

«I dati di quest'anno sono più che positivi e registrano una risposta superiore rispetto al passato – commenta Santo Giordano, presidente di Banco Alimentare Sicilia Occidentale –. Un risultato importante, che va oltre i numeri e assume un significato particolare alla luce del tema scelto per questa edizione: la pace. Abbiamo visto che dietro ogni donazione non c'è soltanto un gesto di solidarietà, ma il desiderio di farsi carico del bisogno dell'altro, creando occasioni di incontro e condivisione. Particolarmente bello è stato il coinvolgimento dei ragazzi, felici di partecipare e vivere questa esperienza insieme a insegnanti e genitori, con entusiasmo e grande senso di partecipazione».

La 30ª Giornata Nazionale della Colletta Alimentare ha ricevuto anche quest'anno l'attenzione delle più alte cariche dello Stato. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha rinnovato la propria partecipazione con una donazione di generi alimentari. La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, in un videomessaggio rivolto agli italiani alla vigilia della Colletta, l’ha definita “un'iniziativa preziosa che mostra il volto più bello della nostra nazione”.

La Colletta Alimentare®, gesto con il quale la Fondazione Banco Alimentare ETS aderisce alla Giornata Mondiale dei Poveri 2026 indetta da Papa Leone XIV, ha ricevuto il patrocinio e il sostegno del Comitato Nazionale per la celebrazione dell’VIII centenario della morte di San Francesco di Assisi ed è resa possibile dalla collaborazione con la Federazione Nazionale Italiana Società di San Vincenzo De Paoli ODV, la Compagnia delle Opere - Opere Sociali ETS, l’Esercito, l’Aeronautica Militare, l’Associazione Nazionale Alpini, l’Associazione Nazionale Bersaglieri, il Lions International Multidistretto 108 Italy e la European Food Banks Federation.