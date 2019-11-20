COLPI DI FUCILE CONTRO UNA CASA E UNA MACCHINA, ARRESTATI PER MINACCE DUE GIOVANI DI MANIACE

Su disposizione della Procura Distrettuale della Repubblica di Catania, i Carabinieri della Stazione di Maniace hanno arrestato Stefano Riolo di 19 anni e Gaetano Calogero Valenti Pettino di 24, in es...

Su disposizione della Procura Distrettuale della Repubblica di Catania, i Carabinieri della Stazione di Maniace hanno arrestato Stefano Riolo di 19 anni e Gaetano Calogero Valenti Pettino di 24, in esecuzione di una ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip del Tribunale etneo, in ordine ai reati di porto illegale di arma comune da sparo, minacce aggravate e danneggiamento .

Intorno alle 17:15 del 30 ottobre 2018, due uomini a bordo di un fuoristrada giunti dinanzi un’abitazione di via Enrico Berlinguer avevano esploso un colpo di fucile all’indirizzo della porta d’ingresso urlando distintamente “esci fuori”. In casa in quel momento si trovava una donna che, credendo che qualcuno avesse esploso dei petardi, d’istinto era uscita sulla soglia notando due giovani con un fucile in mano puntato all’indirizzo della sua abitazione.

Questi, meravigliati dell’affacciarsi sull’uscio della donna, e non del presunto destinatario dell’atto intimidatorio, sono fuggiti facendo il giro dell’immobile ed esplodendo altri due colpi, uno sempre all’indirizzo dell’edificio, mentre l’altro colpendo l’autovettura in uso a quella famiglia.

I Carabinieri, coordinati dal magistrato titolare dell’indagine, dopo un accurato sopralluogo, oltre ad acquisire le tracce dei colpi esplosi e numerose testimonianze, tramite l’analisi delle immagini registrare dai sistemi di video sorveglianza attivi nella zona d’interesse, hanno ricostruito il percorso fatto dagli autori del reato, ponendoli inconfutabilmente sulla scena del crimine.

Il quadro probatorio raffigurato, recepito in toto dall’autorità giudiziaria, ha consentito l’emissione del provvedimento cautelare e la sottoposizione agli arresti domiciliari degli indagati