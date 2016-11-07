Colpisce la moglie alla testa e la scaraventa dalle scale

Fermato un 45enne di Belpasso

95047.it I carabinieri della Tenenza di Mascalucia hanno arrestato, nella flagranza, un 45enne di Belpasso, reo di lesioni personali aggravate. L’uomo, ieri pomeriggio, da Belpasso si è recato a Mascalucia nel domicilio dell’ex consorte, dalla quale si era separato da circa un anno, per chiarire proprio alcuni aspetti della loro separazione. Al culmine della discussione, colto da raptus ha afferrato una statuetta di marmo iniziando a colpire ripetutamente la donna – 47 anni - alla testa giungendo addirittura a spingerla e farla precipitare lungo le scale esistenti nell’appartamento. Grazie ad un vicino di casa, anch’egli picchiato perché intervenuto in aiuto della donna, che ha chiesto aiuto al 112, in pochi minuti due pattuglie della locale Tenenza sono intervenute sul posto e, dopo una breve colluttazione, sono riuscite ad ammanettare l’energumeno. Le vittime, trasportate e visitate dal Pronto Soccorso dell’Ospedale Cannizzaro di Catania sono risultate affette, la donna da "ferita lacero contusa 3° e 4° dito mano sx.; ulteriore 3^ f.l.c. cuoio capelluto; dolente e tumefatta la mano dx” guaribili in 30 giorni mentre l’uomo da “trauma cranico non commotivo” giudicato guaribile in 3 giorni. L’arrestato, assolte le formalità di rito, è stato rinchiuso nel Carcere di Catania Piazza Lanza.