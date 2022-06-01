COLPITO CON OGGETTO UN MEZZO DEI VIGILI DEL FUOCO MENTRE ERANO IN UN INCENDIO, SPACCATO IL PARABREZZA

Brutto episodio ieri pomeriggio a Catania nei confronti dei vigili del fuoco del distaccamento sud.Mentre svolgevano un intervento per spegnere un incendio di sterpaglie a Librino sono stati colpiti a...

Mentre svolgevano un intervento per spegnere un incendio di sterpaglie a Librino sono stati colpiti al parabrezza della jeep, campagnola antincendio boschivo, utilissima per zone impervie e incendi di interfaccia. “Un gesto che poteva causare un danno enorme qualora l’oggetto avesse colpito un collega – commenta Carmelo Barbagallo, coordinatore regionale Usb vigili del fuoco Sicilia -.

Il sindacato dell’Usb regionale etichetta come “vile” il gesto violento ai danni del veicolo dei pompieri. “E’ già successo anche in altre provincie siciliane, ancora una volta il gesto vile si ripete – afferma indignato il coordinatore regionale Usb vigili del fuoco Sicilia, Carmelo Barbagallo -.

Episodio che poteva causare un danno enorme, qualora l’oggetto avesse colpito uno, o più colleghi, mentre cercavano di salvare il salvabile”.

L’estate è alle porte eppure gli interventi sul fronte antincendio sono già numerosissimi. “Questo sembra essere solo l’inizio – aggiunge Barbagallo -, ma non è stata mai la fine perché questa è la Sicilia, terra di disastri annunciati. I vigili del fuoco sono un bene sociale, i vigili del fuoco vanno tutelati e non soppressi e massacrati. La componente volontaria, o di protezione civile, serve per bonifiche, utilissime se rispettano il loro utilizzo di supporto, droni e gli elicotteri privati, abbiamo già visto l’anno scorso”.

Noi vigili del fuoco, prosegue il coordinatore regionale dell’Usb – siamo stanchi di vedere applicare la politica vecchio stampo. Tutti promettono, ed alla fine per noi, umili vigili del fuoco, arriva il ‘cetriolo’, come per il resto. Ma intanto, qualcuno ci sarà che né trarrà beneficio, no? Intanto, come preannunciato nei mesi scorsi, sarà un’estate estrema anche questa! Meditate, meditate!”.