COLPO AI CLAN SANTAPAOLA E LAUDANI, COINVOLTI PATERNESI : NOMI E LE FOTO

Nell’ambito di articolate investigazioni delegate da questa Procura della Repubblica - Direzione Distrettuale Antimafia, i Finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di finanza di Catania, con la collaborazione e il supporto dello SCICO (Servizio Centrale Investigazione Criminalità Organizzata), hanno dato esecuzione a un’ordinanza di misure cautelari emessa dal G.I.P. presso il locale Tribunale nei confronti di 18 persone, sottoposte a indagine, a vario titolo, per associazione a delinquere di tipo mafioso, estorsione, usura, turbativa d’asta, favoreggiamento personale, detenzione e porto di armi da fuoco.

Contestualmente, è stato eseguito il sequestro preventivo, per un valore complessivo di un milione di euro, delle quote sociali e del patrimonio aziendale della “FRISCUS srl”, società operante nel settore della logistica per trasporti, la cui proprietà è stata fittiziamente intestata a una prestanome del clan, al fine di eludere gli accertamenti patrimoniali.

La complessa attività d’indagine, condotta dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Catania, ha riguardato 37 soggetti ed è stata convenzionalmente denominata “REPORT”, con riferimento agli ordini che Orazio SCUTO (alias “il vetraio”) - reggente del “clan LAUDANI” per il territorio acese e detenuto a Caltanissetta - impartiva ai suoi sodali tramite “pizzini” occultati nelle confezioni di succhi di frutta o barrette di cioccolato e che venivano portati all’esterno del carcere grazie all’aiuto di Valentina SCUTO. Il collaudato sistema di comunicazione ha consentito a SCUTO Orazio di impartire all’esterno le direttive ai sodali a lui più vicini, sia in ordine alla gestione della FRISCUS S.r.l., sia in ordine ad alcune iniziative da intraprendere nell’ambito delle attività criminali riconducibili al gruppo.

Le indagini, svolte dalle unità specializzate del GICO di Catania, hanno consentito di accertare le modalità operative di alcuni dei gruppi più operativi appartenenti al clan “LAUDANI”, tra cui proprio quello facente capo a Orazio SCUTO e materialmente gestito sul territorio da Litterio “Rino” MESSINA, oltre che tracciare gravi episodi di estorsione nei confronti di imprenditori catanesi posti in essere da esponenti del “clan SANTAPAOLA”.

In particolare, gli investigatori del Nucleo PEF di Catania hanno ricostruito, in primo luogo, la rete di interessi illeciti del “clan LAUDANI”, attivo nelle estorsioni e con interessi nel settore afferente alle procedure di esecuzione fallimentare.

Nel dettaglio, nel corso delle indagini sono stati riscontrati, in primo luogo, 8 episodi estorsivi, in alcuni casi posti in essere dai componenti del clan a danno di imprenditori e professionisti per finanziare l’associazione mentre, in altre circostanze, gli appartenenti del sodalizio criminale hanno agito per favorire illecitamente imprenditori, i quali - a fronte di crediti commerciali non pagati - hanno preferito, invece che procedere legalmente, fare ricorso all’intermediazione degli esponenti mafiosi per recuperare le somme, avvalendosi della forza di intimidazione connessa all’appartenenza di questi ultimi all’organizzazione criminale e al fine di accelerare la procedura di incasso del credito.

L’altro settore coinvolto dalle attività di indagine è quello rappresentato dalle interferenze nelle procedure giudiziarie di vendite all’asta di beni.

In questo ambito, soggetti appartenenti o vicini al clan Laudani, sono intervenuti, in diverse occasioni, affinché gli imprenditori dichiarati falliti - nei cui confronti era stata attivata la procedura di esecuzione immobiliare - potessero illecitamente rientrare in possesso del bene posto all’asta, ricavandone utilità. In tale contesto, esponenti del “clan Laudani” si sono attivati, ricorrendo a minacce e intimidazioni, in modo da inibire la partecipazione di potenziali offerenti alla procedura esecutiva, in tal modo garantendo al debitore esecutato di ottenere, sia pure attraverso intestatari fittizi, la restituzione dei beni.

In tale contesto, uno degli episodi oggetto di attenzione investigativa del GICO ha riguardato una procedura di asta immobiliare effettuata presso il Tribunale di Catania. Nell’occasione un imprenditore, proprietario di un appartamento oggetto dell’esecuzione fallimentare, ha richiesto ed ottenuto l’intervento del già citato Litterio “Rino” MESSINA, al fine di alterare la procedura di vendita del bene. In tale occasione il gruppo ha individuato un prestanome compiacente e, contestualmente, ha allontanato i potenziali offerenti, attraverso il ricorso ad intimidazioni e minacce.

In detto ambito, di particolare gravità si è rivelata una condotta posta in essere anche da soggetti appartenenti al clan Laudani, attraverso la quale gli acquirenti del bene esecutato venivano costretti con minacce a rivendere il bene, a prezzo vile, al debitore esecutato che aveva ricercato e ottenuto l’intervento dei primi

Nel corso delle investigazioni sono stati inoltre evidenziati ulteriori reati commessi da esponenti del “clan SANTAPAOLA” nei confronti di imprenditori catanesi. In particolare, le indagini hanno evidenziato una prima condotta estorsiva nell’ambito della quale Salvatore MAZZAGLIA e Mirko Pompeo CASESA, hanno preteso da imprenditori attivi sul territorio di Catania e provincia, il pagamento di una somma periodica di denaro per garantire la sicurezza dei cantieri edili.

In aggiunta, le indagini hanno posto in luce una importante disponibilità di armi degli affiliati all’organizzazione mafiosa, che sono state utilizzate nel compimento di episodi violenti e nelle intimidazioni. Di particolare rilievo, in questo contesto, è risultata la figura di Giacomo CAGEGGI (alias “il pugile” o “Rocky”), referente del “clan Laudani” per Lineri e Misterbianco, più volte protagonista di spedizioni punitive armate e intimidazioni nei confronti di clan rivali

ELENCO SOGGETTI DESTINATARI DELLA MISURA CAUTELARE

CUSTODIE IN CARCERE

BONACCORSO Carmelo

nato il 28/12/1962 a Catania (CT)

BONANNO Rosario
nato il 08/10/1962 a Catania (CT)

nato il 08/10/1962 a Catania (CT)

BRANCATO Girolamo
nato il 20/11/1973 a Catania (CT)

nato il 20/11/1973 a Catania (CT)

CAGGEGI Giacomo
nato il 28/04/1980 a Catania (CT)

nato il 28/04/1980 a Catania (CT)

CARUSO Alberto Gianmarco Angelo
nato/a il 31/03/1980 a Catania (CT)

nato/a il 31/03/1980 a Catania (CT)

CASESA Mirko Pompeo
nato il 10/03/1983 a Catania (CT)

nato il 10/03/1983 a Catania (CT)

MAZZAGLIA Salvatore
nato il 29/05/1957 a Nicolosi (CT)

nato il 29/05/1957 a Nicolosi (CT)

MESSINA Litterio
nato il 16/10/1962 a Catania (CT)

nato il 16/10/1962 a Catania (CT)

PUGLISI Antonino
nato il 08/03/1965 a Catania (CT)

nato il 08/03/1965 a Catania (CT)

SCUTO Orazio Salvatore
nato il 01/01/1959 a Aci Catena (CT)

nato il 01/01/1959 a Aci Catena (CT)

ARRESTI DOMICILIARI

TIEZZI Dante Giuseppe

nato il 02/12/1962 a Catania (CT)

SIDOTI Rosaria Gabriella
nata a Catania il 18/07/1972

nata a Catania il 18/07/1972

PAPPALARDO Vincenzo Massimiliano
nato a Catania il 13/08/1969

nato a Catania il 13/08/1969

ANICITO Luca
nato il 02/05/1974 a Paternò (CT)

nato il 02/05/1974 a Paternò (CT)

GIUFFRIDA Alfio
nato il 04/02/1966 a Biancavilla (CT)

nato il 04/02/1966 a Biancavilla (CT)

MANNINO Rosario
nato il 06/10/1964 in Germania (EE)

nato il 06/10/1964 in Germania (EE)

PAPPALARDO Gianfranco Antonino
nato il 05/10/1972 a Paternò (CT)

nato il 05/10/1972 a Paternò (CT)

SCUTO Valentina Concetta Caterina
nata il 23/07/1987 a Catania (CT)

nata il 23/07/1987 a Catania (CT)

