🌡️ Colpo di calore, i consigli della Protezione Civile: sapere cosa fare può salvare una vita

Le temperature elevate di questi giorni aumentano il rischio di colpi di calore, una condizione che può diventare molto pericolosa se non affrontata tempestivamente.

Con l'ondata di caldo che sta interessando il territorio, è importante prestare particolare attenzione agli effetti delle alte temperature sulla salute. Anziani, bambini, persone fragili e chi lavora o svolge attività fisica all'aperto sono le categorie maggiormente esposte al rischio di colpo di calore.

Riconoscere tempestivamente i sintomi può fare la differenza tra una situazione gestibile e una vera emergenza. Tra i principali segnali ci sono temperatura corporea molto elevata, pelle calda e arrossata, forte mal di testa, vertigini, nausea, confusione, debolezza e, nei casi più gravi, perdita di coscienza.

Cosa fare

In presenza di un sospetto colpo di calore è fondamentale:

portare la persona in un luogo fresco e ombreggiato;

raffreddare il corpo con acqua fresca e impacchi;

favorire la ventilazione;

chiamare immediatamente il 112 se i sintomi sono gravi o peggiorano.

Cosa evitare

È altrettanto importante:

non lasciare la persona esposta al sole;

non somministrare bevande alcoliche;

non aspettare che la situazione migliori da sola.

La prevenzione resta l'arma più efficace. È consigliabile bere acqua frequentemente, evitare l'esposizione al sole nelle ore più calde della giornata, indossare abiti leggeri e prestare particolare attenzione alle persone più vulnerabili.

Con il caldo intenso previsto anche nei prossimi giorni, seguire queste semplici indicazioni può contribuire a prevenire gravi conseguenze e, in alcuni casi, salvare una vita.