COLPO FORTUNATO A BELPASSO: TERNO SULLA RUOTA DI NAPOLI REGALA 23.750 EURO
Belpasso è in festa grazie a una significativa vincita al gioco del Lotto.Durante l'estrazione di giovedì 8 agosto, un fortunato giocatore ha ottenuto una vincita di 23.750 euro grazie a un terno secc...
Belpasso è in festa grazie a una significativa vincita al gioco del Lotto.
Durante l'estrazione di giovedì 8 agosto, un fortunato giocatore ha ottenuto una vincita di 23.750 euro grazie a un terno secco, giocato con i numeri 3, 34 e 41 sulla ruota di Napoli.
La notizia, riportata da Agipronews, ha subito portato gioia e celebrazioni nella comunità locale.
In totale, l'ultimo concorso del Lotto ha distribuito ben 16,7 milioni di euro in tutta Italia.
Dall'inizio dell'anno, il gioco ha generato vincite per un totale di 786 milioni di euro, confermandosi come una delle lotterie più amate e seguite nel paese.