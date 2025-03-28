COLTI SUL FATTO MENTRE SMONTANO LE AUTO RUBATE IN UN AUTOGRILL DI MESSINA: ARRESTATI DUE CATANESI
Agenti della Polizia di Stato di Messina hanno proceduto all’arresto in flagranza di reato di furto aggravato di due pregiudicati catanesi, rispettivamente di 25 e 35 anni, resisi responsabili, nottetempo ed in pieno centro, del furto consumato di due veicoli.
A procedere all’arresto gli agenti delle Volanti e della Sottosezione Autostradale A20 di Messina.
I tre autori, poco dopo il furto, erano stati infatti sorpresi da una pattuglia della Polizia Stradale, nell’area di parcheggio dell’autogrill di Tremestieri, intenti ad armeggiare nei cofani delle auto oggetto di furto, evidentemente al fine di disfarsi di eventuali impianti satellitari.
Raggiunti dai poliziotti, due di loro erano fuggiti appiedati nella campagna circostante, salvo poi adoperarsi per rubare verosimilmente un altro veicolo.
Grazie alla descrizione fornita, gli stessi venivano però individuati nella vicina stazione di servizio “On The Run” da un equipaggio delle Volanti, nel frattempo intervenuto in ausilio alla Polizia Stradale.
Da qui, uno dei responsabili veniva raggiunto dagli operatori con i quali intratteneva una colluttazione al fine di evitare l’arresto, causando così agli agenti alcune lesioni. Per questi motivi, il primo veniva tratto in arresto anche per il reato di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, nonché deferito in stato di libertà per il reato di ricettazione.
Tutte le auto oggetto di furto sono state intanto recuperate e riconsegnate ai legittimi proprietari.
Nelle more dell’udienza di convalida, l’Autorità Giudiziaria competente ha disposto per entrambi la traduzione in carcere.
Contestualmente, il Questore di Messina ha irrogato nei loro confronti il provvedimento del Foglio di Via Obbligatorio con contestuale Divieto di Ritorno in questo comune.