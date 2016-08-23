Coltivava canapa indiana: finisce ai domiciliari

Intervento dei carabinieri di Paternò in contrada Agnelleria (Nella foto, le piantine sequestrate)

95047.it I carabinieri della Compagnia di Paternò hanno arrestato, in flagranza, un 40enne, di Misterbianco, ritenuto responsabile di produzione illecita di sostanze stupefacenti.

I militari del Nucleo Operativo, sono intervenuti nel fondo agricolo di Contrada Agnelleria, ieri pomeriggio, quando il 40enne, ignaro della presenza dei carabinieri, ben nascosti tra la vegetazione, sono entrati nella proprietà dirigendosi verso una mini serra. All’interno sono state rinvenute e sequestrate 7 piante – altezza media 150 centimetri circa – di canapa indiana. Estendendo la perquisizione nel domicilio dell’uomo si è altresì proceduto al rinvenimento e sequestro di un barattolo contenente 10 grammi di marijuana.

L’arrestato, in attesa di giudizio, è stato relegato agli arresti domiciliari.