Coltivazione di marijuana: 6 arresti dei carabinieri
Sirene spiegate nel pomeriggio di oggi a Paternò: la droga è stata scoperta a Belpasso
22 settembre 2015 21:41
Nel tardo pomeriggio di oggi, martedì, a Paternò sono state viste le Gazzelle dei carabinieri a sirene spiegate. Ebbene, i militari della Compagnia di Paternò hanno tratto in arresto 6 persone a belpasso (in zona Zio Piro) con l'accusa di coltivazione di marijuana.
I particolari degli arresti verranno resi noti nella giornata di domani.