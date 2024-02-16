“COLTIVIAMO BELLEZZA” ASSIEME A PLASTICFREE APPUNTAMENTO IL 17 FEBBRAIO PRESSO L’EX MACELLO DI PATERNÒ

Continua l'impegno del Presidio e delle associazioni coinvolte nel progetto di riqualificazione "COLTIVIAMO BELLEZZA " per la pulizia, la manutenzione delle aiuole e la piantumazione di nuove piante n...

Continua l'impegno del Presidio e delle associazioni coinvolte nel progetto di riqualificazione "COLTIVIAMO BELLEZZA " per la pulizia, la manutenzione delle aiuole e la piantumazione di nuove piante nelle aree antistanti al complesso monumentale dell'ex macello, nel quartiere Salinelle.

Il prossimo appuntamento sarà sabato 17 febbraio alle ore 15:00 in via Fonte Maimonide 119.

Scopo del Presidio è il coinvolgimento di nuove associazioni e membri della comunità e in questo caso, fondamentale l’impegno dei volontari di Plastic free.

“Registriamo con grande gioia e soddisfazione il continuo impegno profuso da tante attiviste ed attivisti – sottolinea il presidente del Presidio David Mascali - nonché dagli abitanti del quartiere, nel prendersi cura di un bellissimo spazio pubblico che finalmente viene restituito alla fruizione di tutti".

Il programma della giornata prevede una passeggiata lungo via Fonte Maimonide, organizzata dal movimento PlasticFree Sicilia, gruppo volontari di Paternò, per la pulizia del posto e la raccolta della plastica. Seguirà la consueta attività di cura delle aiuole e di piantumazione di nuove piante

"Continua con entusiasmo la nostra collaborazione con il Presidio partecipativo e con Vivisimeto, nonché con il Leo club di Paternò e la sezione paternese Anpas - afferma Chiara Caruso, referente comunale di Plasticfree Paternò – una collaborazione che ci vede coinvolti anche e soprattutto in eventi di pulizia ambientale, come quelli proposti in tante altre zone della città. Organizzarne uno nel quartiere che circonda la struttura dell’Ex Macello è ulteriore motivo di entusiasmo e pregio per noi volontari di Plasticfree”.

“COLTIVIAMO BELLEZZA” è un ulteriore momento di un percorso scaturito dalla festa della Biodiversità, realizzata nell’ambito del progetto ReCapSimeto, sostenuto da Fondazione CON IL SUD.

L’evento nasce per sensibilizzare e portare avanti il lavoro di riqualificazione delle aree verdi del territorio paternese.

“L'iniziativa di sabato – dichiara Carmelo Caruso, in qualità di coordinatore delle attività - è un'ulteriore azione in linea con la volontà del Presidio di aprirsi al territorio e di coinvolgere la comunità portando avanti il progetto "Coltiviamo Bellezza", un laboratorio di sussidiarietà, collaborazione e gestione condivisa dei beni comuni tra cittadini e istituzioni che si tradurrà presto in un patto di collaborazione”.

Per aderire all'evento Plasticfree è necessario compilare un modulo collegandosi al link: https://www.plasticfreeonlus.it/eventi/6376/17-feb-paterno.