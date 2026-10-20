Come andare oltre il “ciao, come va?” e trovare una persona decente in una settimana

Ho conosciuto una ragazza grazie a una scommessa con un amico. Sembra la trama di un film romantico, vero? Ma succede anche nella vita reale. Il mio amico diceva che trovare una ragazza decente online fosse semplicemente impossibile. Ha cercato una compagna di vita da diversi mesi, ma ogni conversazione finiva dopo letteralmente un paio di messaggi e non portava mai a un appuntamento. Pensavo che la ragione dei suoi fallimenti non avesse nulla a che fare con l'app, e ho deciso di dimostrarlo portando un esempio. Avevo solo una settimana per trovare una ragazza decente. Spoiler — ce l'ho fatta. Perché spesso il problema non è che non ci siano persone decenti là fuori, ma che siamo noi ad avere un problema.

Scegli l'app giusta — o sei uno stratega o una statistica

La prima cosa che devi fare è decidere qual è il tuo obiettivo. Non tutti scaricano un'app per incontrare la propria anima gemella. Alcune persone sono semplicemente interessate a un flirt leggero, mentre altre vogliono trovare qualcuno per una relazione senza impegni. Quindi, prima di tutto, devi rispondere a una domanda semplice: chi stai effettivamente cercando? Questo è molto importante perché diverse app attirano diversi tipi di persone. E se stai cercando una ragazza per una relazione seria, una piattaforma dove le persone sono interessate ad avventure di una notte difficilmente fa al caso tuo.

Quindi non installare la prima app che vedi pubblicizzata. Leggi le recensioni, prestando particolare attenzione a ciò che gli utenti dicono sul numero di profili reali, su quanto sono attive le persone e sulla qualità della moderazione. Se le recensioni si lamentano della presenza di gran numero di profili falsi, le tue possibilità di incontrare l’anima gemella su quell'app sono molto basse. Un altro punto importante è come funziona il servizio. Se vuoi trovare qualcuno con interessi e visioni di vita simili, è importante che l'app ti permetta di specificare queste preferenze durante la ricerca.

Poi potrai iniziare a lavorare sul tuo profilo. Prima di tutto, scegli una foto in cui il tuo volto sia chiaramente visibile. Dimentica le foto tipiche in palestra o in macchina — non attirano più nessuno. È meglio scegliere foto che mostrino com'è la tua vita quotidiana. E assicurati di completare la descrizione: scrivi dei tuoi interessi, obiettivi e punti di vista sulla vita — questo aiuterà ad attrarre persone che li condividono.

Il primo messaggio: o attiri la sua attenzione o non ottieni nulla

La maggior parte dei ragazzi che conosco inizia a scrivermi con un: “Ciao, come stai, bella?” o la domanda banale: 'Perché una ragazza così bella è ancora single?' Una ragazza riceve decine di messaggi così in una sera e di solito non li apre nemmeno. Quindi è importante darle un motivo per rispondere specificamente a te. Prima di scriverle, guarda il suo profilo. Se in una delle sue foto è in bicicletta, invece di scrivere “Ti piace lo sport?”, chiedile dove le piace andare in bici. Ma è importante che il tuo messaggio non sembri inquietante, come se fossi uno stalker. Spiega semplicemente la tua curiosità dicendo che anche tu ami andare in bici e stai cercando nuovi percorsi.

Non c'è bisogno di inventare una frase elaborata per conquistare. La cosa principale è mostrare alla ragazza che sei davvero interessato a lei e vuoi conoscerla meglio. Ma non trasformare la conversazione in un’interrogazione, perché una serie di domande diventa rapidamente noiosa. Se una ragazza risponde a una domanda, non bombardarla subito con altre. Dalle l'opportunità di conoscere anche te. Ad esempio, se dice che le piacciono i thriller, parlale del tuo film preferito del genere e poi chiedile cosa ne pensa. In questo modo, entrambi parteciperete alla conversazione.

E non cercare di essere un cascamorto in ogni messaggio. Non a tutti piacciono i complimenti, soprattutto se riguardano solo l'aspetto fisico o hanno sfumature sessuali. Lo stesso vale per le battute — una ragazza non dovrebbe sentirsi come se fosse finita a uno spettacolo di comici. Va bene aggiungere una o due battute appropriate alla conversazione, ma devi assolutamente sapere quando fermarti.

Video chat con ragazze — contatto stabilito

Il motivo principale per cui ho smesso di incontrare persone tramite i servizi di incontri tradizionali è stata la mancanza di comunicazione dal vivo. Nella maggior parte delle app, l'interazione avviene tramite messaggi, quindi non puoi prevedere come qualcuno si comporterà quando comunica dal vivo. Sono rimasto deluso così tante volte — quando ci scrivevamo, tutto era perfetto e non vedevo l'ora che arrivasse l'appuntamento. Ma quando ci siamo incontrati di persona, purtroppo, la “chimica” in qualche modo è scomparsa.

Ecco perché ora conosco le persone solo tramite videochiamate online. Probabilmente hai sentito parlare della roulette chat di Omegle — un tempo questa piattaforma era popolare in tutto il mondo. A causa di problemi di moderazione, ha cessato di esistere diversi anni fa, ma il formato in sé non è scomparso. Sono emerse molte alternative più sicure e funzionali, una delle quali è la videochiamata casuale Omegle.chat. Questa piattaforma è stata creata specificamente per gli incontri romantici e, grazie al suo filtro di genere, qui gli uomini comunicano sempre solo con le ragazze.

Basta un solo clic per iniziare a incontrare persone. Non ci sono limiti al numero di ragazze — puoi comunicare quanto vuoi. E soprattutto, solo le ragazze con account verificati possono usare la chat. Quindi puoi essere sicuro al 100% che ci sia una vera partner di chat femminile dall'altra parte dello schermo, non una falsa. Oggi, video chat con ragazze è usato da più di 9 milioni di persone, e le probabilità di incontrare qualcuno di speciale sono molto alte.

La comunicazione nelle videochiamate avviene in tempo reale, e potete vedervi come se foste nella stessa stanza. A differenza della messaggistica, le videochiamate non sono prive di segnali non verbali. Gesti, espressioni facciali e intonazione sono di nuovo all’ordine del giorno. E grazie a questo, puoi capire più rapidamente se si è attratti l'uno dall'altra. Se una ragazza non fa per te, basta premere il pulsante “Avanti”, e pochi secondi dopo apparirà una nuova partner femminile sullo schermo. Per inciso, ho conosciuto la mia ragazza in una chat roulette. Abbiamo chiacchierato tutta la sera, poi ci siamo scambiati i contatti e presto siamo usciti al nostro primo appuntamento, che è stato lontano dall'ultimo.

Sicurezza: tre segnali d'allarme che non dovresti ignorare

Quando si incontrano persone online, è importante rimanere vigili. E questo non riguarda solo i truffatori, anche se ce ne sono molti sui servizi di incontri. A volte è meglio smettere di comunicare subito per evitare di trovarsi coinvolti in situazioni spiacevoli. Ecco tre campanelli d'allarme che praticamente urlano che non ci sarà una buona comunicazione:

Lei non rispetta i tuoi limiti. Per esempio, dici che non vuoi parlare di un argomento particolare, ma la ragazza continua a chiedertelo. Oppure dici che oggi non puoi incontrarla, e lei inizia a cercare di persuaderti. Certo, potresti attribuire questo a una “forte attrazione”. Ma se qualcuno non ascolta o non accetta la parola “no”, le cose peggioreranno solamente.

Sminuisce costantemente gli altri. Tutti i suoi ex sono degli “idioti”, e tutte le sue relazioni precedenti sono finite semplicemente perché gli uomini non erano come lei voleva. Tutti hanno brutte esperienze, ma se una ragazza dà costantemente la colpa agli altri, vale la pena considerare che potresti diventare il prossimo “ex”.

Inizia a cercare di controllare tutto troppo in fretta. “Chi stai seguendo?”, “Perché sei stato online così tardi?”, “Perché non mi hai risposto subito?” — domande come queste non hanno il fine di prendersi cura di qualcuno; riguardano il desiderio di tenere tutto sotto controllo. E se non sei disposto a rendere conto di ogni tua mossa, questo tipo di comunicazione difficilmente ti porterà molta gioia.

E, naturalmente, non dovresti dimenticare i truffatori, che spesso usano l'immagine di una ragazza bella per accedere a dati personali o denaro. In generale, è meglio ignorare tutte le richieste di denaro perché, all'inizio della comunicazione, provengono da persone che cercano un portafoglio piuttosto che da qualcuno da amare.

Fallo ora o continuerai a lamentarti

Il tuo piano d'azione dovrebbe essere:

Scegli un'app che sia adatta al tuo obiettivo;

Organizza il tuo profilo;

Non mandare messaggi di massa a dozzine di ragazze diverse;

Cerca argomenti specifici di cui parlare;

Se vedi che la conversazione non funziona, non fissarti su di essa.

Non cercare di far piacere a tutti insieme, e non considerare ogni rifiuto come un fallimento personale. Il tuo obiettivo è trovare la ragazza che trovi interessante. E questo non deve necessariamente accadere entro una settimana. A volte trovare l'amore della tua vita richiede più tempo. La cosa più importante è smettere di stare seduti ad aspettare che la ragazza che ami ti trovi.