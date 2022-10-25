Come aumentare i livelli di testosterone in modo naturale￼

Il testosterone: cosèIl testosterone è uno degli ormoni essenziali quando si parla di sessualità maschile, in quanto incide in ogni aspetto di questa delicata sfera, come la produzione di spermatozoi...

Il testosterone: cosè

Il testosterone è uno degli ormoni essenziali quando si parla di sessualità maschile, in quanto incide in ogni aspetto di questa delicata sfera, come la produzione di spermatozoi e la capacità di ottenere un'erezione soddisfacente.

Se non vuoi ricorrere a veri e propri medicinali, esistono una serie di rimedi naturali per incentivarne la produzione, così da ottenere i vantaggi desiderati senza introdurre sostanze chimiche.

Rimedi efficaci e naturali per aumentare il testosterone

Alcune composizioni, che possono essere anche acquistate online, come ad esempio Kamagra che si è dimostrata decisamente efficace nell'aumento del testosterone, risultando efficaci per diversi target, dagli uomini più avanti con l'età che hanno un calo fisiologico, ai giovani che soffrono di calo della libido e devono trovare un modo efficace per invertire la tendenza ed evitare che l'ansia da prestazione si faccia troppo evidente. I composti utilizzati sono diversi, e diversi studi ne hanno evidenziato l’efficacia.

Ci sono naturalmente in alternativa anche diversi metodi naturali per aumentare il testosterone, vediamo quindi quali sono le strategie da seguire ed i prodotti migliori da utilizzare, alcuni dei quali sono molto semplici da reperire in cucina o nella dispensa.

- Aglio e cipolla

Può sembrare che questi due alimenti abbiano ben poco in comune con il sesso, ma certamente un'assunzione quotidiana di aglio e cipolla contribuisce alla formazione degli spermatozoi, sani e pronti all'uso.

In particolare, a intervenire sono elementi chiamati flavonoidi, che incentivano il corpo a produrre testosterone e migliorano quindi le prestazioni sessuali.

- Alimenti ricchi di proteine

Una dieta ricca di proteine può certamente aiutare il tuo corpo a produrre una maggiore quantità di testosterone.

Parliamo nello specifico della carne rossa, che tuttavia non dovrebbe essere mangiata ogni giorno, di quella bianca come il pollo e il tacchino, così come il pesce bianco.

Inoltre, ad essere ricchi di proteine sono i legumi, come i ceci e le lenticchie, che aiutano a raggiungere il fabbisogno giornaliero.

Il consiglio è di seguire una dieta bilanciata, che preveda una quantità di proteine che dipende dal sesso, dall'età, ma anche dall'attività fisica che viene svolta.

- Pesce e sushi

Se sei un amante del pesce e del sushi, il tuo testosterone potrebbe beneficiarne.

Esistono alcuni alimenti, come lo sgombro, il salmone e il tonno che aiutano il corpo a produrre maggiori quantità di questo ormone, senza apportare grassi all'organismo e aiutandolo a mantenere una linea ottimale.

Il consiglio è di consumare pesce quasi ogni giorno, così da migliorare la sessualità grazie al testosterone che rimane costante nel tempo, senza subire picchi e discese che portano al calo del desiderio.

- Scegli cibi ricchi di magnesio

Il magnesio è una sostanza benefica per il sangue, che serve a incentivare la produzione di testosterone nel corso del tempo.

Questo si trova in una vasta gamma di verdure, come ad esempio gli spinaci, in numerose varietà di legumi così come in anacardi e mandorle, la frutta secca adatta a uno snack spezzafame che non apporta un eccessivo numero di calorie.

- Ostriche e champagne

Se l'alcol può essere nemico della sessualità, le ostriche sono invece un validissimo alleato nella produzione di testosterone.

Si tratta infatti di uno dei cibi afrodisiaci per eccellenza, poiché ricco di zinco.

Lo stesso discorso vale per manzo e legumi, ma certamente questi molluschi sono molto più accattivanti e anche sensuali.

Se hai intenzione di far culminare la serata con un rapporto sessuale, organizza una cena a base di ostriche e il risultato sarà ottimale.

- Frutti rossi come il melograno

In generale, i frutti rossi contengono una serie di antiossidanti naturali, che permettono ai tessuti di mantenersi giovani ed elastici, portando a un rinnovamento cellulare più immediato.

In particolare, il melograno contribuisce alla lotta contro i radicali liberi e stimola la produzione di testosterone, oltre che abbassare i livelli di stress e di cortisolo, un ormone generato dall'ansia e dalle preoccupazioni, nemico della sfera sessuale.

Il consiglio è di sfruttare il succo di melograno appena spremuto, fresco e povero di grassi, per migliorare la sintetizzazione di tale ormone.

- Fai una dieta sana ed equilibrata

Dopo aver citato una serie di alimenti benefici per la produzione di testosterone, il suggerimento è di seguire sempre una dieta sana ed equilibrata, che non favorisca l'accumulo di grasso e di colesterolo.

Questi elementi fanno notevolmente abbassare il livello dell'ormone, insieme a una vita sedentaria e povera di attività sportiva.

Molto importante è un corretto bilanciamento nella produzione dell'insulina, che permette di gestire gli zuccheri del corpo senza che ci sia carenza o eccesso.

Il suggerimento è di consumare almeno 5 porzioni di frutta e verdura ogni giorno, oltre che proteine in quantità bilanciata, pesce e pochi carboidrati, per mantenere una linea equilibrata.

- Limita alcol e birra

Come accennato, le bevande alcoliche non contribuiscono a mantenere livelli di testosterone alti, anzi li abbassano in maniera progressiva.

Questa evenienza si verifica già dopo 5 giorni di costanti bevute, per poi crescere nel tempo se si consuma ogni giorno un drink.

Il suggerimento è quindi di limitare di molto le bevande di questo tipo, soprattutto se unite al fumo.

- Attenzione ai contenitori per riporre i cibi

Può sembrare un'accortezza eccessiva, ma scegliere il giusto contenitore per riporre il cibo è importante per preservare i livelli di testosterone nel sangue.

Alcune plastiche, infatti, contengono una sostanza chiamata bisfenolo-A, che può interferire sulla produzione ormonale e limitarla di molto.

Il consiglio è di scegliere quindi il vetro, maggiormente ecologico e salutare per l'organismo, adatto per essere riposto in frigorifero senza provocare effetti collaterali.

- Non tralasciare l'attività sportiva

Allenarsi con costanza è importante non solo per avere un fisico scolpito e assicurare una buona funzionalità di cuore e polmoni, ma anche per alzare i livelli di testosterone, che risentono invece molto di una vita sedentaria.

Scegli lo sport che maggiormente ti soddisfa, come una corsa all'aria aperta o una partita di tennis, a patto che ti abbassi il livello di stress e ti aiuti a incanalare l'energia negativa in maniera costruttiva.

Tuttavia, esagerare con l'attività può risultare controproducente, quindi meglio farsi seguire da un esperto o non sollecitare il corpo oltre i limiti.

- Non trascurare il sonno

Come per la maggior parte delle funzioni vitali, il sonno è essenziale per il benessere psicofisico, anche per quanto concerne la produzione di testosterone.

Pertanto, se dormi sono 5 ore, i livelli di manterranno molto bassi, visto che questo si alza durante le ore notturne, fino a raggiungere il suo picco al risveglio, per poi calare.

L'ideale sarebbe concedersi un sonno ristoratore per almeno 8 ore, evitando dispositivi elettronici subito prima di dormire, che impediscono alla mente di rilassarsi del tutto.

Se deciderai di seguire questi consigli, riuscirai a mantenere alti i livelli di testosterone e questo si tradurrà in una vita sessuale decisamente più soddisfacente.

Evita quindi cibi grassi, non fare troppo tardi la sera, pratica sport senza eccedere e assumi la giusta quantità di proteine, bilanciando la dieta a seconda dell'età e del peso.