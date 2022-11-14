<strong>Come funzionano le views su YouTube?</strong>

Il mondo dei contenuti video di YouTube offre ai creatori la possibilità di pensare, registrare e pubblicare quel che si vuole (che non sia in contrasto con le politiche di YouTube).E la monetizzazion...

Il mondo dei contenuti video di YouTube offre ai creatori la possibilità di pensare, registrare e pubblicare quel che si vuole (che non sia in contrasto con le politiche di YouTube).

E la monetizzazione? È giusto che tutto quell’impegno venga ripagato. Come ben saprai, YouTube ha i suoi termini che devi rispettare per accedere alla monetizzazione.

Uno di questi criteri sono le visualizzazioni. Ma come funzionano le views su YouTube, esattamente?

Lo scopriamo con questo articolo guida! Prosegui pure la lettura.

Come funzionano i video su YouTube?

Facciamo un piccolo passo indietro fondamentale. Per capire bene come funzionano le views su YouTube, bisogna prima capire come funzionano i video.

Un video è un contenuto multimediale, generalmente visivo e/o uditivo, che offre intrattenimento, informazione, aggiornamenti, lezioni e altro ancora agli utenti.

Un utente, di contro, cerca un video per svagarsi, per scoprire qualcosa di nuovo o per tenersi sempre aggiornato sulle ultime novità di un settore, che sia il gaming piuttosto che le mete turistiche più in voga dell’anno.

Una volta raggiunti certi volumi di visualizzazioni e iscritti, YouTube riconosce al proprietario del canale un compenso economico chiamato “monetizzazione”.

Molti creator riescono, così, a crearsi un’entrata extra, oppure persino a vivere di quello.

Vuoi diventare tra questi? Allora devi conoscere i parametri della monetizzazione!

Le metriche più importanti per la monetizzazione

Ci sono tre metriche fondamentali per la monetizzazione:

Numero di visualizzazioni totali

Numero di ore di visualizzazione

Numero di iscritti.

In questa sede, ci concentreremo sulle visualizzazioni. Entriamo in dettaglio.

Come funzionano le visualizzazioni su YouTube?

Ogni utente che clicca e visualizza un tuo video per più di… chi lo sa!

Esatto. Se fino a qualche anno fa si pensava che YouTube volesse che un utente restasse per almeno 30 secondi per conteggiare la visualizzazione, oggi non è più così.

È YouTube a decidere se accreditare la visualizzazione. Un utente può, dunque, passare 1 secondo o 15 secondi su un video e non è detto che ci sia la visualizzazione.

A volte, invece, basta un click ed ecco che la nuova visualizzazione viene registrata.

Questo spiega perché è plausibile trovare uno youtuber che compra visualizzazioni YouTube per essere sicuro di vedere incrementare il numero di questa metrica così importante per la monetizzazione.

Riguardare un video conta come visualizzazione?

Ebbene, anche qui non c’è una risposta precisa.

Ci sono buone ragioni per ipotizzare che un utente che riguardi lo stesso video un paio di volte aumenti il conteggio delle visualizzazioni.

Tuttavia, se una persona comincia a mettere in loop un video (specialmente se ha poche visualizzazioni), l’algoritmo di YouTube riconoscerà il tentativo di pompare le visualizzazioni, negando quindi l’aumento di visualizzazioni tanto sperato.

Questo è uno dei meccanismi con cui si ipotizza il funzionamento delle visualizzazioni di YouTube.

Le visualizzazioni in un annuncio pubblicitario

Per quanto riguarda, invece, gli annunci pubblicitari tramite la piattaforma, le politiche sono diverse e meglio definite.

Stando a quanto riportato nelle linee guida di Google circa le visualizzazioni degli annunci a pagamento, scopriamo che questi sono i parametri di conteggio:

Un utente guarda un annuncio completo della durata di 11-30 secondi

Un utente guarda almeno 30 secondi di un annuncio che dura più di 30 secondi

Un utente interagisce con l'annuncio.

Se una di queste condizioni viene rispettata, allora si conteggia una nuova visualizzazione.

Perché è importante avere tante visualizzazioni?

Le visualizzazioni su YouTube non sono solo un parametro per accedere alla monetizzazione.

Se consideri che un video virale tende ad avere ancora più visibilità, avrai già capito l’importanza del numero di visualizzazioni.

Esso è uno dei primi elementi che gli utenti osservano quando salgono su un video. Rappresenta, inoltre, uno dei primissimi parametri con cui si valuta il successo del contenuto mostrato.

Dunque, più un video possiede visualizzazioni elevate e maggiore è il suo indicatore di successo.

Detto in parole povere, una persona che detiene un video con oltre 50.000 visualizzazioni è certamente più “virale” di un altro canale con “solo” 20.000 views.

Se pensiamo al mondo della musica, ormai i dischi d’oro e di platino non vengono più assegnati esclusivamente in base al numero di CD venduti, ma esclusivamente in base al numero di visualizzazioni ottenute su YouTube.

Questa è la dimostrazione dell’importanza di questa metrica.

<strong>Come funzionano le views su YouTube?</strong>

Conclusioni

Abbiamo visto come funzionano le visualizzazioni su YouTube, perché sono così importanti e come funzionano gli algoritmi di conteggio sulla piattaforma di diffusione video più famosa e utilizzata al mondo.

Speriamo di averti aiutato a comprendere un pochino meglio come funziona questo mondo difficile e complesso, ma anche estremamente affascinante.

Buona fortuna con il tuo canale!