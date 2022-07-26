COME INTERVENIRE IN CASO DI SOFFOCAMENTO DEI BAMBINI, CORSI DELL'ASP DI CATANIA

Cosa fare nel caso in cui un bambino rischia di soffocare a causa di cibo, bevande o altri corpi estranei? A questa domanda risponde il corso sulla disostruzione vie aeree in età pediatrica promosso d...

Cosa fare nel caso in cui un bambino rischia di soffocare a causa di cibo, bevande o altri corpi estranei? A questa domanda risponde il corso sulla disostruzione vie aeree in età pediatrica promosso dall’Asp di Catania a partire dal prossimo 28 luglio.

Sono 8 gli appuntamenti in programma, organizzati dalle Unità Operative di Formazione (responsabile Patrizia Settanni), Educazione e Promozione della Salute (responsabile Salvatore Cacciola), Servizio Igiene alimenti e nutrizione (direttore Elena Alonzo), nell’ambito delle azioni previste dal Piano Regionale di Prevenzione 2020/2025 relativamente alla prevenzione degli incidenti domestici da 0 a 4 anni e alle tecniche di disostruzione pediatrica.

Gli incontri, che si svolgeranno nella modalità del webinar, sono rivolti a docenti della scuola primaria, operatori degli asili nido, personale ATA, operatori delle mense scolastiche e genitori, con l’obiettivo di far conoscere e diffondere le nuove Linee Guida del Ministero della Salute per la prevenzione del soffocamento da cibo e promuovere competenze sulla prevenzione degli incidenti domestici in età pediatrica.

Condurrà gli appuntamenti formativi Marco Squicciarini, medico coordinatore delle attività di formazione BLSD del Ministero della Salute, Scientific Coordinator Pediatric Basic Life Support at UENPS - Union of European Neonatal & Perinatal Societies.

In Italia negli ultimi anni è stato osservato un trend stabile della quota di incidenti domestici in età pediatrica, con circa 1000 ospedalizzazioni l’anno. L’incidenza reale del fenomeno è però 50-80 volte superiore rispetto a quella dei ricoveri (con 80.000 episodi stimati per anno), solo in Italia.

I webinar, della durata di due ore, dalle 16.00 alle 18:00, si svolgeranno secondo il seguente calendario nelle aule virtuali a fianco indicate:

- giovedì 28 luglio, https://meet.google.com/bcw-gwcn-vfz

- martedì 6 settembre, https://meet.google.com/hzm-yoqs-zqd

- martedì 20 settembre, https://meet.google.com/fbc-ahja-rfj

- martedì 4 ottobre, https://meet.google.com/xbm-hcoc-cqw

- martedì 18 ottobre, https://meet.google.com/pmh-wiqf-rdg

- giovedì 3 novembre, https://meet.google.com/bzp-pzok-iqh

- martedì 15 novembre, https://meet.google.com/eiu-rmbs-dvs

- martedì 29 novembre, https://meet.google.com/fxu-wmtq-vpn

La frequenza del corso è aperta a tutti, previa iscrizione al seguente link: https://forms.gle/zEnnsuE2sVJupwYR9

A tutti i partecipanti, alla fine di ciascun webinar, sarà rilasciato un attestato.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al seguente indirizzo mail: [email protected] o al numero verde 800.093.680