Iscriversi a corsi di aggiornamento o formazione è oggi fondamentale per accrescere il proprio bagaglio culturale e non solo. Frequentare un corso di inglese a Roma faciliterà tutte quelle strade da percorrere per ottenere posti di lavori e punteggi abilitativi nei concorsi pubblici e privati. Ma di cosa parliamo quando si decide di prepararsi ai test IELTS?

Lo IELTS è un esame in lingua inglese in grado di abilitare e certificare le proprie competenze con questa lingua. Il suo superamento e la successiva certificazione sono oggi motivo di pregio nei curriculum internazionali e nazionali. Un modo come un altro per aggiungere punteggio e visibilità alla propria candidatura nelle più diverse tipologie di lavoro.

Ma come prepararsi al test IELTS?

Se hai intenzione di studiare o anche di andare all’estero per fare un’esperienza in un paese dove si parla l’inglese, allora dovrai necessariamente formarti con un corso IELTS, dove queste cinque lettere vogliono dire International English Language Testing System e la prova che ne attesta la capacità si svolge in quattro diversi ambiti di competenza. Per prepararsi al test IELTS bisognerà infatti studiare per quattro modalità di esame: listening, reading, writing e speaking.

La preparazione al test IELTS richiede tempo e concentrazione. Per questo motivo l’ideale in certi casi è quello di rivolgersi a corsi di formazione a Roma, dove troverete le migliori scuole a disposizione delle vostre esigenze e dei vostri livelli di preparazione.

Docenti preparati possono assistere per una formazione dedicata ogni tipologia di allievo con tutte le età di riferimento. Possono sostenere il test IELTS infatti sia studenti che lavoratori, basterà abilitarsi sostenendo gli esami già citati precedentemente.

Quanto è importante la preparazione per un test IELTS?

Bisogna dedicare diverso tempo alla preparazione di un test Ielts, ed anche le scuole di formazione d’inglese lo sanno bene. Le quattro prove sono basate su diversi aspetti della lingua inglese: l’esame listening si basa sull’ascolto di una serie di monologhi anglofoni; la parte Reading prevede la lettura e la comprensione di un testo in lingua inglese; il Writing richiede il riassunto di un testo precedentemente letto e compreso ed infine la parte dedicata allo speaking si occuperà del puro dialogo in lingua inglese.

Non proprio una passeggiata insomma, ma niente è impossibile. Se si sta lavorando e si desidera conseguire ugualmente un certificato di pregio internazionale in grado di attestare la vostra preparazione in lingua inglese, lo IELTS farà al caso vostro.

Cosa posso fare per imparare a parlare in inglese?

Vi sono tanti piccoli trucchi per imparare a parlare in inglese mentre si frequenta un corso di formazione. Certamente uno di questi potrebbe essere quello di guardare film e telefilm in madrelingua. Mettendo i sottotitoli in italiano potrete allenare l’udito al suono della lingua o ancora ascoltando canzoni in inglese potrete avere l’eguale risultato. Per la lettura è consigliabile leggere qualche classico con traduzione a fronte e per il dialogo…vi basterà cercare qualche amico o docente preparato come quelli presenti nei corsi di inglese, con i quali potrete allenare la vostra lingua e il vostro… intelletto.