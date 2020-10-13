Come Scegliere i Dischi Freno

Come Scegliere i Dischi FrenoMonitorare i dischi dei freni del nostro veicolo è importante per prevenirne l’usura, ma soprattutto per la propria sicurezza e quella degli altri passeggeri.I freni a dis...

Monitorare i dischi dei freni del nostro veicolo è importante per prevenirne l’usura, ma soprattutto per la propria sicurezza e quella degli altri passeggeri.

I freni a disco sono costruiti in ghisa o in acciaio, e si trovano montati sulle ruote anteriori della macchina.

Ma come funzionano?

Quando il conducente del veicolo decide di rallentare o di fermarsi, pigia il piede sul pedale del freno: nello stesso istante, le pastiglie effettuano una pressione sufficiente sui freni a disco tale da creare un attrito in grado di fermare la macchina.

Usura freni a disco

Data la loro funzione essenziale, è opportuno monitorare la stato di usura dei freni a disco, onde evitare che vi possano essere delle conseguenze gravi, come ad esempio la perdita del controllo del veicolo che potrebbe causare tamponamenti o lo schianto in un muro.

Purtroppo non è data sapere la durata dei dischi freno, in quanto questa può essere determinata da diversi fattori come il tipo di guida, il tipo di strada, la tipologia di veicolo, ma anche gli agenti esterni.

Inoltre ci sono altri elementi che possono causare l’ulteriore deterioramento come ad esempio le pastiglie difettose oppure dei piccoli corpi che possono danneggiare la capacità e l’efficienza dei freni a disco, come sassi, sabbia o polvere.

Quando cambiare i dischi freno

È opinione di molti che i freni a disco vanno cambiati ogni 80 mila km, e dopo aver cambiato le pastiglie dei freni almeno due volte.

Ci sono però dei segni di allarme che possono essere utili a capire quando è il momento di effettuare una manutenzione. Tra quelli più comuni ci sono:

una vibrazione del pedale di frenata che può indicare una deformazione dei dischi freno;

basso livello del liquido dei freni;

emissione di suoni durante la frenata, segno di pastiglie consumate.

Dove poter acquistare i dischi freno

Oggi è possibile acquistare i dischi freno comodamente dal divano di casa propria, grazie ad un semplice click.

Il web infatti, offre un’ampia offerta di siti dove poter acquistare i dischi freno.

La cosa opportuna da fare è comparare le varie offerte, in modo da decidere dove acquistare.

Due e-commerce a cui rivolgersi in tal senso sono newpartsricambi.com e motordoctor.it

Motordoctor consente a tutti gli utenti di poter effettuare una ricerca dettagliata selezionando la marca dell’auto, il modello e la targa in modo da trovare esattamente i freni a disco per il proprio veicolo. Offre set dischi freno per 166 marche di auto tra cui Ford, Opel, Fiat, Audi e così via, affidandosi ai migliori produttori come Stark, Bosch, TRW, Hella, e molti altri ancora.

Inoltre garantisce ai suoi clienti freni a disco al prezzo più conveniente e scontato (ci sono spesso sconti sul sito), una consegna entro 48 ore dalla ricezione del pagamento, e una spedizione gratuita per ordini superiori di 300 euro per tutta l’Italia.

Anche Newpartsricambi offre la possibilità ai propri utenti di effettuare una ricerca personalizzata selezionando la marca, il modello dell’auto e nel caso in cui si voglia, anche i produttori di freni a disco tra cui figurano Dembo, Abe, Ferodo, ed altri ancora.

I tempi di spedizione variano dalle 24 ore alle 48 a seconda del prodotto e del produttore, e all’interno del sito è possibile trovare dischi freno scontati fino al 50%.