COMISO: "FRONTALE" TRA TIR E AUTO: MUORE UN RAGAZZO DI 23ANNI

La malevola sorte è toccata, questa volta, a Michele Colombo: giovane 23enne di Comiso, che stanotte, si è scontrato mortalmente con un tir, rimanendo incastrato all’interno delle lamiere della sua automobile.

La dinamica dell’incidente non è chiara, ma stando a quanto riportato dal Quotidiano di Ragusa, la tragedia sarebbe avvenuta dopo che il giovane ha effettuato un sorpasso ai danni di un Suv guidato da una donna: l’autista del tir ha provato, secondo una prima ricostruzione, ad evitare l’impatto, non riuscendo nel suo intento.

Il giovane a bordo della sua Fiat Punto è morto per le gravissime lesioni riportate, mentre la donna che guidava il Suv è stata trasportata in codice giallo all’ospedale.

Sul posto anche i vigili del fuoco e i Carabinieri della Compagnia di Vittoria, che hanno effettuato i rilievi del caso per ricostruire quanto più fedelmente possibile la dinamica dell’incidente.

Grande dolore all’interno del paese, così come i messaggi di cordoglio che sono arrivati per il giovane. Tra i tanti, uno è stato scritto su Facebook: stupore, shock ma anche tanta voglia di ricordare un fratello, una persona solare che mancherà sicuramente a molti nella comunità ragusana.