COMITIVA DI TURISTI SI PERDE SU SENTIERI DELL'ETNA: SALVATI

Momenti di grande apprensione nel tardo pomeriggio di ieri sull’Etna, sul versante sud del vulcano. Sulla scorta di una richiesta di soccorso alla centrale unica delle emergenze (112) i carabinieri della Stazione di Nicolosi, unitamente ai militari del nucleo cinofili e degli operatori antincendio del Corpo forestale, hanno raggiunto e soccorso 9 persone in gita sul vulcano che si erano perse.

Il gruppo di gitanti, composto da 5 maggiorenni e 4 minori (di 6, 4, 10 e 11 anni) di Catania, San Gregorio e Trecastagni, aveva perso l’orientamento mentre percorreva un sentiero in una zona impervia. Per alcune ore hanno tentato di raggiungere il luogo di partenza senza però riuscire a trovare la strada e a quel punto, colti dal panico hanno lanciato l’allarme al 112.

I militari dell’Arma, come detto, allertati dopo la richiesta di soccorso, dopo lunghe ricerche, li hanno individuati e soccorsi. I gitanti visibilmente scossi dall’inattesa esperienza, sono stati rifocillati e poi riaccompagnati nel luogo in cui avevano lasciato le proprie auto.