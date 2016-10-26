95047

Commemorazione dei defunti: gli orari dei cimiteri

In occasione della Commemorazioni della  Festività di tutti i Santi e della Commemorazione dei defunti ;Nei giorni di  SABATO 29 OTTOBRE - DOMENICA 30 OTTOBRE - LUNEDÌ 31 OTTOBRE e MARTEDÌ 1 NOVEMBRE...

26 ottobre 2016 15:35
Paternò
Dal palazzo
Nei giorni di  SABATO 29 OTTOBRE - DOMENICA 30 OTTOBRE - LUNEDÌ 31 OTTOBRE e MARTEDÌ 1 NOVEMBRE 2016 

i civici cimiteri osserveranno il seguente orario d’apertura e chiusura:

 dalle ore 08,00 alle ore 17,00

