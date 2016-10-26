Commemorazione dei defunti: gli orari dei cimiteri
A cura di Redazione
26 ottobre 2016 15:35
In occasione della Commemorazioni della Festività di tutti i Santi e della Commemorazione dei defunti ;
Nei giorni di SABATO 29 OTTOBRE - DOMENICA 30 OTTOBRE - LUNEDÌ 31 OTTOBRE e MARTEDÌ 1 NOVEMBRE 2016
i civici cimiteri osserveranno il seguente orario d’apertura e chiusura:
dalle ore 08,00 alle ore 17,00