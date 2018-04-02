COMO: Bimba cade e muore in vano motore
Una bambina di sei anni è morta per le ferite riportate in un incidente avvenuto, questa mattina attorno alle 10.30, a bordo di un motoscafo nei pressi di Lezzeno, sul lago di Como.Secondo quanto rico...
Una bambina di sei anni è morta per le ferite riportate in un incidente avvenuto, questa mattina attorno alle 10.30, a bordo di un motoscafo nei pressi di Lezzeno, sul lago di Como.
Secondo quanto ricostruito dai carabinieri la bimba sarebbe scivolata nel vano motore dell' imbarcazione del nonno, picchiando la testa contro gli ingranaggi, che stava effettuando una manovra per approdare a un cantiere nautico della zona.
Soccorsa dall'elicottero del 118, la bimba è stata trasferita d'urgenza all'ospedale di Brescia, dove è deceduta nel primo pomeriggio.
(ANSA)