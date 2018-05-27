COMO: Folle inversione a U di un tir al casello - Video

Un TIR viene immortalato dalle telecamere di sicurezza della barriera autostradale di Grandate mentre effettua una folle manovra ad “U” poco prima del casello.

L’enorme autoarticolato, non curante del flusso di traffico che deve incolonnarsi alla barriera, effettua una sconsiderata inversione di marcia con lo scopo di prendere l’autostrada in senso opposto.

Le forze dell’ordine hanno provveduto immediatamente a bloccare il guidatore del camion multandolo e ritirandogli la patente. Per fortuna l’episodio non ha procurato incidenti e feriti.

https://youtu.be/zvV06KLReUE