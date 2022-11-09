COMPIE 3 ANNI MA GLI AMICHETTI DISERTANO LA FESTA E LEI RESTA DA SOLA

Difficile capire come mai nessuno si sia presentato alla sua festa di compleanno. Possibile pensare che la bambina ci sia rimasta malissimo, anche se la mamma assicura che chi ne ha sofferto di più è...

Possibile pensare che la bambina ci sia rimasta malissimo, anche se la mamma assicura che chi ne ha sofferto di più è stata lei. La storia è quella di Avery, 3 anni e della festa che le ha organizzato la mamma, Breanna Strong, 27 anni. Siamo a Salt Lake City, nello stato dello Utah.

La location scelta era il KidsTopia Playground, un grande parco. In una zona precisa, Strong aveva allestito un buffet con pizza a volontà e una torta con le decorazioni a tema Frozen, il cartone animato preferito dalla bimba.

Ma nessuno si è presentato al compleanno: “Abbiamo invitato 27 bambini alla terza festa di compleanno di Avery. Nessuna delle sue amiche si è presentata”, ha scritto la mamma nel video che poi, una volta postato su TikTok, è diventato virale. Si vede la piccola che mangia la pizza da sola: “Ecco come si spezza il cuore della mia mamma”. Strong ha risposto ad alcuni commentatori dicendo di aver mandato gli inviti via Facebook: alcuni genitori avevano risposto affermativamente ma poi non si sono presentati, altri non hanno proprio risposto.