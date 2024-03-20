COMUNE DI BELPASSO, IL SINDACO CARLO CAPUTO SI CONGRATULA CON DAVIDE PELLEGRITI, PICCOLO CAMPIONE DI CLIMBING

“I bambini hanno la capacità di stupirci quando arrivano in alto, e Davide in alto ci è arrivato letteralmente e quindi io non posso che complimentarmi pubblicamente”, dichiara il Sindaco di Belpasso...

“I bambini hanno la capacità di stupirci quando arrivano in alto, e Davide in alto ci è arrivato letteralmente e quindi io non posso che complimentarmi pubblicamente”, dichiara il Sindaco di Belpasso Carlo Caputo.

Il belpassese Davide Pellegriti, 9 anni, ha vinto le regionali di climbing (disciplina di arrampicata sportiva) - nelle specialità Speed, Lead e Boulder - che si sono svolte presso l’ ETNA CLIMBING RAGALNA, centro sportivo specializzato per questo tipo di sport agonistico.

Davide ha portato a casa due medaglie, una d’oro e una d’argento, rispettivamente per il primo e secondo posto, raggiungendo dei record personali e di disciplina.

“La passione di Davide nasce in tenera età.

A soli 4 anni, seguendo la passione del papà, ha iniziato un po' per gioco per poi allenarsi con costanza e tenacia fino a diventare un vero fuoriclasse.

Complimenti a questo piccolo orgoglio belpassese, ma anche al papà Nicola e alla mamma Loredana per l'impegno e il sostegno al loro piccolo campione”, conclude il sindaco.