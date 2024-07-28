COMUNE DI PATERNÒ: CARTE D'IDENTITÀ SOLO SU PRENOTAZIONE DAL 29 LUGLIO
A cura di Redazione
28 luglio 2024 18:05
A partire da lunedì 29 luglio, l'emissione delle carte d'identità presso l'Ufficio Carte d'Identità del Comune di Paternò sarà effettuata esclusivamente su prenotazione. Questa misura temporanea è stata adottata per migliorare l'efficienza del servizio e ridurre i tempi di attesa.
L'UFFICIO RESTA APERTO PER:
- Prenotazioni: Gli utenti possono prenotare un appuntamento per l’emissione della carta d’identità.
- Informazioni: Per qualsiasi informazione riguardante le carte d’identità e il processo di rilascio.
- Verifiche anagrafiche per il rilascio delle C.I.E.: È possibile effettuare tutte le verifiche anagrafiche necessarie per il rilascio della Carta d'Identità Elettronica (C.I.E.).
- Consegna C.I.E: L’ufficio continuerà a consegnare le Carte d'Identità Elettroniche già pronte.
Gli utenti sono invitati a rispettare le nuove modalità di accesso per garantire un servizio efficiente e ordinato.
