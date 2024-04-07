COMUNICATO DELL'INGV: FORTE EMISSIONE DI CENERE DELL' ETNA CHE HA RAGGIUNTO UNA QUOTA DI 5 KM SUL LIVELLO DEL MARE

AGGIORNAMENTO COMUNICATO DELL'INGVL'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Osservatorio Etneo, comunica dall'analisi delle telecamere di sorveglianza dell'INGV-OE si è osservata una forte emi...

L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Osservatorio Etneo, comunica dall'analisi delle telecamere di sorveglianza dell'INGV-OE si è osservata una forte emissione di cenere dal Cratere Bocca Nuova.

Tale emissione è durata circa 4 minuti ed ha raggiunto una quota di 5 km sul livello del mare, disperdendosi velocemente in atmosfera in direzione sud.

Dal punto di vista sismico, dalle 15:01 alle 15:10 è stata registrata una sequenza di circa 6 eventi esplosivi sommitali, il più energetico dei quali è stato registrato alle ore 15:10 .

L'ampiezza media del tremore vulcanico si mantiene allo stato attuale, pur con alcune lievi fluttuazioni, nel livello medio.

Le sorgenti del tremore risultano localizzate al di sotto del Cratere di Sud-Est, ad una elevazione di circa 2900 m al di sopra del livello medio del mare.

I segnali infrasonici risultano esclusivamente localizzati in corrispondenza del Cratere di SE. Infine, dall'analisi dei segnali clinometrici non si evidenziano deformazioni di rilievo.

Pochi minuti fa, un'imponente esplosione si è verificata sull''Etna, provocando un'espulsione significativa di cenere vulcanica.

L'evento ha generato una colonna di cenere che si è elevata in aria, divenendo visibile non solo dai centri abitati circostanti, ma anche da zone più distanti.

Le prime segnalazioni di questa esplosione sono state emesse dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), il quale ha confermato l'evento attraverso i suoi sismografi. L'attività sismica risultante dalla detonazione ha raggiunto livelli rosso

Al momento, si tratta di una notizia in continuo aggiornamento, e le autorità locali stanno monitorando attentamente la situazione