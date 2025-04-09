COMUNICATO STAMPA DEL MOVIMENTO 5 STELLE: LA REALIZZAZIONE DEI 1078 STALLI PER PARCHEGGIO A PAGAMENTO È UNA FOLLIA

Lo avevamo sostenuto lo scorso Giugno 2024 criticando la delibera di giunta e a Novembre 2024 a seguito di un confronto con l’ex Assessore Carmelo Ciccia e il corpo di Polizia Municipale e continuiamo...

Lo avevamo sostenuto lo scorso Giugno 2024 criticando la delibera di giunta e a Novembre 2024 a seguito di un confronto con l’ex Assessore Carmelo Ciccia e il corpo di Polizia Municipale e continuiamo a ribadirlo ancora oggi: la realizzazione dei 1078 stalli per il parcheggio a pagamento è una pure follia!

Siamo sempre stati favorevoli ad una regolamentazione del traffico e ad una gestione oculata della sosta, purchè da questo ne tragga vantaggio l’intera comunità. E invece il Sindaco Nino Naso, noncurante delle proposte avanzate dal nostro gruppo mediante le quali si chiedeva una rimodulazione degli stalli e tariffe agevolate per i residenti, continua nella sua opera di maltrattamento della comunità paternese.

Le auto non scompariranno improvvisamente (e questo è un segreto di Pulcinella) ma si sposteranno altrove. E in alcune zone le arterie secondarie non sono idonee ad assorbire ulteriori posti auto. Inconcepibile, ad esempio, la scelta dell'amministrazione di concentrare il 20% degli stalli (217 su 1078) nelle aree ricadenti tra Via Circumvallazione/Via Vasta/Via Canonico Renna/Via Baratta, zone a bassa concentrazione commerciale e alta densità abitativa.

I residenti di queste zone che alternativa avranno alle strisce blu? Non bastava aver aumentato la TARI ai massimi storici, adesso i cittadini dovranno pagare anche quest’altra batosta di circa 400 €/anno.

Crediamo fermamente che Paternò abbia problemi più seri da risolvere, sottolinea il referente del Gruppo Territoriale Salvo La Delfa: basti pensare all’abusivismo dilagante di attività di vario genere, ai cantieri fermi da anni e alla carenza di personale dipendente all’interno di ogni settore della pubblica amministrazione (Vigili Urbani in primis).

Riteniamo che non sia questo il modo di intervenire, non è più rimandabile l’adozione di un Piano Urbano del Traffico (PUT) che preveda, oltre ad uno studio mirato sui sensi unici, una rete di trasporto pubblico efficiente e l’adozione di una Zona a Traffico Limitato che possa consentire ai cittadini di rimpossessarsi dei propri spazi pubblici