CON 41 GRADI ALLE ORE 14, PATERNO' LA SECONDA CITTÀ' PIÙ CALDA DELLA SICILIA
CON 41 GRADI, OGGI PATERNO' LA CITTÀ' PIÙ CALDA DELLA SICILIA
Come certificato dalla rete regionale Sias (Servizio Informativo Agrometeorologico Siciliano), alle ore 14 la città piu calda della provincia di Catania è Paternò con 41°.
A livello regionale, la città più calda è Noto, con ben 42,5 gradi seguita, da Paternò con i 41 gradi e da Francofonte con i 40,2 gradi.
Le previsioni non sono delle migliori, la prossima settimana, le temperature torneranno a salire, soprattutto sulle Isole e sulle regioni centro-meridionali dove a partire da martedì, si assisterà ad una nuova ondata di caldo con valori diffusamente oltre i 40 gradi a metà settimana.
I settori più settentrionali del Paese resteranno ai margini della massa d'aria sub tropicale e maggiormente esposti ad un flusso di aria umida e a tratti instabile.