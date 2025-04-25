CONAD RICHIAMA FILETTI DI TONNO AL NATURALE: RISCHIO CORPI ESTRANEI

Conad Soc. Coop. ha ordinato in via precauzionale il ritiro dal mercato di un lotto specifico di filetti di tonno al naturale, prodotto per la catena di distribuzione da IASA srl. Il prodotto interess...

Conad Soc. Coop. ha ordinato in via precauzionale il ritiro dal mercato di un lotto specifico di filetti di tonno al naturale, prodotto per la catena di distribuzione da IASA srl. Il prodotto interessato è il Tonno al naturale Conad in vaso di vetro da 200g, con codice EAN 8003170020948, e data di scadenza prefissata entro dicembre 2027.

Dettagli del lotto ritirato:

Prodotto: Filetti di tonno al naturale Conad 200g (vaso vetro)

Filetti di tonno al naturale Conad 200g (vaso vetro) Codice EAN: 8003170020948

8003170020948 Data di scadenza: Da consumarsi preferibilmente entro dicembre 2027

Da consumarsi preferibilmente entro dicembre 2027 Lotto interessato: L346G

L346G Produttore: IASA srl – Via Nofilo, 25 – Pellezzano (SA)

Il ritiro è stato disposto a causa di un possibile rischio legato alla presenza di corpi estranei all'interno del prodotto. Conad, per tutelare la salute dei consumatori, invita coloro che abbiano acquistato confezioni appartenenti a questo lotto a riportarle nel punto vendita dove sono stati acquistati.

Cosa fare: I consumatori che hanno acquistato il prodotto con il lotto indicato sono invitati a restituirlo al negozio Conad di riferimento, che provvederà alla sostituzione con un altro prodotto o al rimborso dell'importo pagato.

Conad si scusa per il disagio arrecato e ribadisce l’importanza della sicurezza alimentare, rimanendo sempre al fianco dei propri clienti per garantire elevati standard di qualità e sicurezza.

LINK