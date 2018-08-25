CONCERTO CANTANTE NEOMELODICO SENZA AUTORIZZAZIONE, ESEGUITA ORDINANZA DI IMMEDIATA CESSAZIONE ATTIVITÀ DI PUBBLICO SPETTACOLO.

Il 30 luglio scorso, i Carabinieri delle Stazioni di Mascali e Riposto, coadiuvati dai Carabinieri del N.I.L. di Catania, personale dell’A.S.P. di Giarre e dalle locali Polizie Municipali, al termine...

Il 30 luglio scorso, i Carabinieri delle Stazioni di Mascali e Riposto, coadiuvati dai Carabinieri del N.I.L. di Catania, personale dell’A.S.P. di Giarre e dalle locali Polizie Municipali, al termine di un servizio finalizzato al contrasto del fenomeno dell’esercizio abusivo di pubblico spettacolo nonché del fenomeno del lavoro sommerso, denunciarono la titolare di uno stabilimento balneare di Via Spiaggia a Fondachello di Mascali che organizzò, con utilizzo di pedane e strumentazioni acustiche, uno spettacolo musicale e danzante (esibizione cantante neomelodico catanese) all’interno della struttura poiché sprovvista delle necessarie autorizzazioni di pubblica sicurezza.

In quella circostanza la donna rilasciò delle dichiarazioni mendaci sui documenti “SCIA” e “SIAE”, in relazione all’ingresso dei numerosi spettatori, venuti a conoscenza dell’evento attraverso messaggio pubblicitario pubblicato sul profilo del noto social network “FACEBOOK” del lido, entrati interno locale mediante pagamento del biglietto d’ingresso, ed i militari accertarono anche l’impiego di 8 lavoratori “in nero” su 10 presenti.

L’evento musicale fu immediatamente sospeso per motivi legati all’ordine e la sicurezza pubblica e ieri pomeriggio i Carabinieri, collaborati da personale del N.I.L. di Catania e della Polizia Locale, hanno notificato alla donna, quale amministratore unico dello stabilimento balneare, l’ordinanza immediata di cessazione attività abusiva di pubblico spettacolo.