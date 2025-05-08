CONCLAVE IN STALLO: ALLE 11.51 LA FUMATA NERA, SI ATTENDE NUOVO SCRUTINIO ALLE 17:30

Il conclave continua senza ancora un nuovo Papa. Anche il secondo e il terzo scrutinio si sono conclusi senza l’elezione del successore di Pietro. La conferma è arrivata puntuale alle 11:51, quando da...

Il conclave continua senza ancora un nuovo Papa. Anche il secondo e il terzo scrutinio si sono conclusi senza l’elezione del successore di Pietro. La conferma è arrivata puntuale alle 11:51, quando dal comignolo della Cappella Sistina si è levata una densa fumata nera, accolta da un misto di delusione e speranza dai presenti in piazza San Pietro.

Secondo le stime delle forze dell’ordine, erano circa dodicimila le persone riunite stamattina davanti alla Basilica per assistere alla seconda fumata del conclave, nella speranza di vedere il fumo bianco che annuncerebbe l’elezione del nuovo Pontefice.

Ora i cardinali si sono ritirati a pranzo alla Casa Santa Marta, dove avranno qualche ora per riflettere sull’esito del voto e confrontarsi informalmente. Il prossimo appuntamento è fissato per il pomeriggio: alle 17:30 i porporati torneranno nella Cappella Sistina per un nuovo scrutinio. Se anche questo tentativo non dovesse andare a buon fine, è prevista un’ulteriore fumata nera (o bianca) attorno alle 19.

Non è escluso, però, che la fumata bianca possa arrivare a sorpresa. Qualora un cardinale ottenesse i due terzi dei voti già in una delle votazioni intermedie, la stufa della Sistina verrebbe attivata in anticipo, con la possibilità di vedere il fumo bianco elevarsi già a metà mattina (dopo le 10:30) o nel cuore del pomeriggio (attorno alle 17:30).

Intanto, la piazza rimane vigile. “Aspetteremo fino a stasera”, racconta una donna tra la folla, riassumendo il sentimento di molti. Alcuni hanno deciso di allontanarsi per qualche ora, ma tanti annunciano il proprio ritorno, determinati a non perdersi quello che potrebbe essere un momento storico per la Chiesa e per il mondo.