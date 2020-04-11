CONCLUSA LA BELLISSIMA INIZIATIVA DELLA CURVA SUD DI PATERNO'

Bellissima iniziativa effettuata dai tifosi della curva Sud di Paternò.Ieri hanno terminato la raccolta fondi raggiungendo la somma di 1.600 Euro, che come comunicato saranno ripartiti in n.30 buoni s...

Bellissima iniziativa effettuata dai tifosi della curva Sud di Paternò.

Ieri hanno terminato la raccolta fondi raggiungendo la somma di 1.600 Euro, che come comunicato saranno ripartiti in n.30 buoni spesa da euro 50 ciascuno,destinati a 30 famiglie bisognose segnalateci dalla Caritas cittadina, e pure N°100 uova di Pasqua ad altrettanti bambini, per regalargli un sorriso in questi giorni di festa!

Nel loro comunicato, i supporters scrivono:

Ecco il risultato della raccolta fondi, nata dallo spirito di solidarietà della Curva Sud e di quanti si sono uniti a noi per sostenere chi si trova in difficoltà in questo difficile momento storico. Un piccolo gesto per donare un grande sorriso a chi ne ha più bisogno!

DA SEMPRE A SOSTEGNO DELLA CITTÀ E DELLA NOSTRA GENTE

CURVA SUD PATERNÒ