Concorso Esercito: Bando 6000 Volontari
Aperto il 2° bando 2017 per il reclutamento di volontari in ferma prefissata di un anno nell'Esercito Italiano. Per il nuovo concorso VFP1 sono disponibili 6000 posti.
La domanda di partecipazione deve essere inviata entro il 10 aprile 2017. ripartiti nei seguenti tre blocchi di incorporamento:
a) 1° blocco, con prevista incorporazione nel mese di luglio 2017, 2.000 posti. La domanda di partecipazione può essere presentata dal 22 marzo 2017 al 10 aprile 2017, per i nati dal 10 aprile 1992 al 10 aprile 1999, estremi compresi;
b) 2° blocco, con prevista incorporazione nel mese di settembre 2017, 2.000 posti. La domanda di partecipazione può essere presentata dal 24 aprile 2017 al 23 maggio 2017, per i nati dal 23 maggio 1992 al 23 maggio 1999, estremi compresi;
c) 3° blocco, con prevista incorporazione nel mese di dicembre 2017, 2.000 posti. La domanda di partecipazione può essere presentata dal 21 giugno 2017 al 20 luglio 2017, per i nati dal 20 luglio 1992 al 20 luglio 1999, estremi compresi.
RISERVE DI POSTI
Il 10% dei posti disponibili e’ riservato alle seguenti categorie previste dall’art. 702 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66:
- diplomati presso le Scuole militari;
- assistiti dell’Opera nazionale di assistenza per gli orfani dei militari di carriera dell’Esercito;
- assistiti dell’Istituto Andrea Doria, per l’assistenza dei familiari e degli orfani del personale della Marina militare;
- assistiti dell’Opera nazionale figli degli aviatori;
- assistiti dell’Opera nazionale di assistenza per gli orfani dei militari dell’Arma dei carabinieri; figli di militari deceduti in servizio
REQUISITI RICHIESTI
Possono partecipare alle selezioni previste dal bando tutti coloro risultino in possesso dei seguenti requisiti:
- cittadinanza italiana;
- godimento dei diritti civili e politici;
- aver compiuto il 18° anno di eta’ e non aver superato il giorno del compimento del 25° anno di eta’;
- non essere stati condannati per delitti non colposi, anche con sentenza di applicazione della pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non essere in atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi;
- non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall’impiego in una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare, ovvero prosciolti, d’autorita’ o d’ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o di Polizia, a esclusione dei proscioglimenti a domanda e per inidoneità psico-fisica;
- aver conseguito il diploma di istruzione secondaria di primo grado;
- non essere stati sottoposti a misure di prevenzione;
- aver tenuto condotta incensurabile;
- non aver tenuto comportamenti nei confronti delle istituzioni democratiche che non diano sicuro affidamento di scrupolosa fedeltà alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello Stato;
- idoneità psico-fisica e attitudinale per l’impiego nelle Forze armate in qualita’ di volontario in servizio permanente;
- esito negativo agli accertamenti diagnostici per l’abuso di alcool e per l’uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti nonche’ per l’utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico;
- non essere in servizio quali volontari nelle Forze armate.
SELEZIONI
Il concorso prevede per tutti i partecipanti la valutazione dei titoli e lo svolgimento di prove di efficienza fisica nonché l’accertamento di idoneità psico-fisica e attitudinale.
DOMANDE DI PARTECIPAZIONE
I partecipanti devono inviare le domande di ammissione al bando VFP1 entro le date di scadenza per ciascun blocco di incorporazione, tramite l’apposita procedura telematica raggiungibile sul sito internet www.difesa.it Area Concorsi oppure cliccando QUA