CONCORSO NAVIGATOR, PUBBLICATI GLI ELENCHI DEI VINCITORI: I RISULTATI IN SICILIA

A quattro giorni dal concorso, svoltosi a Roma dal 18 al 20 giugno, sono state pubblicate sul sito di Anpal servizi le graduatorie del concorso per diventare navigator in Sicilia, divisi per provincia...

A quattro giorni dal concorso, svoltosi a Roma dal 18 al 20 giugno, sono state pubblicate sul sito di Anpal servizi le graduatorie del concorso per diventare navigator in Sicilia, divisi per provincia e separate tra vincitori e idonei. I vincitori entreranno così a far parte dell’esercito di impiegati pubblici incaricati di dare avvio alla seconda fase del reddito di cittadinanza, vale a dire trovare un impiego ai percettori del RdC.

Per superare la prova bisognava ottenere un punteggio minimo di 60 su 100. Dallo scrutinio delle prove, risultano vincitori 2978 candidati, con la provincia di Alessandria, in Piemonte, con una copertura di -2, vale a dire con due posti da coprire. Gli idonei sono 2982.

Per quanto riguarda la Sicilia, di seguito i vincitori e gli idonei del concorso per navigator

