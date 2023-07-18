CONCORSO PER 129 ASSUNZIONI ALL'ARPA SICILIA: I REQUISITI, COME PRESENTARE LA DOMANDA
L'Arpa Sicilia, l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente, ha indetto un concorso per 129 assunzioni. Si tratta di profili tecnici, da impiegare in diversi ruoli professionali.
Ecco in che modo saranno suddivise le risorse:
- n. 83 posti per l’area dei professionisti della salute e dei funzionari: ruolo tecnico, varie professionalità;
- n. 43 posti per l’area degli assistenti: ruolo tecnico, varie professionalità;
- n. 3 posti per l’area del personale di supporto: ruolo tecnico, varie professionalità.
Le figure, a vario titolo, si occuperanno, tra le altre cose: del monitoraggio dello stato di qualità delle acque marino costiere e delle acque di transizione; analisi dei molluschi e riconoscimento delle specie ittiche; mappatura delle comunità vegetali costiere.
Ecco i requisiti necessari per presentare la domanda:
- avere la maggiore età;
- la cittadinanza italiana;
- diploma di scuola superiore;
- idoneità fisica all’impiego;
- non essere stati destituiti dall’impiego, ovvero licenziati dal pubblico impiego;
- godimento dei diritti civili e politici;
- conoscenza della lingua inglese e conoscenza delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse.
Concorso Arpa Sicilia 2023: le prove
I candidati saranno valutati tramite due verifiche:
- una prova scritta: il candidato sarà chiamato a rispondere a 70 quesiti a risposta multipla con contenuto teorico pratico su argomenti relativi agli ambiti di attività per cui si partecipa alla selezione pubblica; sulla conoscenza della lingua inglese; sull’uso dei sistemi informatici più conosciuti (Word, Excel);
- valutazione dei titoli.
Come presentare domanda
Per partecipare al concorso 2023 dell’Arpa Sicilia è necessario inoltrare la domanda entro e non oltre il 22 luglio, compilando il modulo a questo link.