CONCORSO PERSONALE ATA: 952 POSTI IN SICILIA
È stato pubblicato il bando per il concorso personale ATA: ecco tutte le informazioni utili per la partecipazione riguardo a posti, requisiti e scadenze.
I requisiti e la domanda:
Il candidato dovrà, godere dei diritti civili e politici ed avere una regolare posizione in merito al servizio di leva. Risulterà altresì importante, ai fini dei requisiti richiesti dal bando, l’assenza di eventuali interdizioni o misure di sicurezza. Come per tutti i concorsi pubblici , sarà inoltre necessario non essere stati licenziati o dispensati da precedenti impieghi della pubblica amministrazione per ragioni di non idoneo rendimento o altre motivazioni scaturite da comportamenti illeciti perseguibili dalla giustizia. Il candidato dovrà poi, necessariamente, possedere idoneità fisica per svolgere le attività lavorative previste dal bando.
Domanda di partecipazione
Per partecipare al concorso per le assunzioni del personale Ata, i candidati potranno inviare domanda online seguendo le procedure e l’iter secondo le indicazioni riportate sulla piattaforma dedicata ai concorsi del sito del Miur, entro e non oltre il prossimo 31 dicembre 2019. La domanda potrà essere presentata per una sola Regione e nell’ambito del territorio provinciale di appartenenza delle sedi scolastiche nelle quali il candidato presta la propria attività lavorativa al momento della presentazione della domanda.
Nel dettaglio i Posti per Provincia
– Sicilia – n. 952 posti, di cui
n. 115 nella provincia di Agrigento;
n. 81 nella provincia di Caltanissetta;
n. 250 nella provincia di Catania;
n. 45 nella provincia di Enna;
n. 119 nella provincia di Messina;
n. 61 nella provincia di Palermo;
n. 80 nella provincia di Ragusa;
n. 62 nella provincia di Siracusa;
n. 139 nella provincia di Trapani.
Le domande di partecipazione devono essere presentate esclusivamente online, entro le ore 14.00 del 31 dicembre 2019, attraverso l’applicazione ‘Piattaforma Concorsi e Procedure selettive’ raggiungibile dal portale web www.miur.gov.it oppure tramite la piattaforma web POLIS – Presentazione On Line delle IStanze del MIUR.
Sarà possibile fare domanda in una sola regione e per l’ambito territoriale della provincia in cui hanno sede le istituzioni scolastiche nelle quali il candidato presta la propria attività lavorativa al momento della presentazione dell’istanza.