CONDANNATI PER TRAFFICO DI DROGA, 2 ARRESTI AD ADRANO

Gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Adrano hanno eseguito due ordini di carcerazione nei confronti di due adraniti di 36 anni, entrambi ritenuti colpevoli del reato di associazione finalizzata al traffico illecito di stupefacenti nonché del reato continuato e in concorso di detenzione e spaccio di stupefacenti.

Condannati, in via definitiva, dalla Corte d’Appello di Catania, dovranno espiare la pena per uno stabilita in 7 anni, per l’altro in 11 anni.

I due uomini si sono rivolti in Cassazione presentando un ricorso che, però, la Suprema Corte ha dichiarato inammissibile.

Divenute definitive le sentenze di condanna, la Procura presso la Corte di Appello ha emesso gli ordini di carcerazione che sono state eseguite dai poliziotti del Commissariato di Adrano.

Dopo gli adempimenti di rito, il condannato è stato condotto presso la Casa Circondariale di Bicocca.

Terminata la pena, che prevede anche l’interdizione perpetua dai pubblici ufficiali e il ritiro della patente di guida per tre anni, entrambi i condannati dovranno trascorre un periodo di 3 anni in libertà vigilata, previa verifica della pericolosità sociale.