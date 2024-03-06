CONDANNATO 4 ANNI E 6 MESI PER VIOLENZA SESSUALE DON GIUSEPPE RUGOLO

E' stata emessa dopo otto ore di camera di consiglio la sentenza a carico di Don Giuseppe Rugolo. Per il prete 4 anni e sei mesi per violenza sessuale, il pm aveva chiesto 10 anni.Il tribunale di Enna...

Il tribunale di Enna, ha condannato a 4 anni e 6 mesi don Giuseppe Rugolo, il sacerdote accusato di violenza sessuale aggravata a danno di minori. La sentenza è stata emessa dopo 8 ore di camera di consiglio. Il dispositivo è stato letto dal presidente del tribunale Francesco Pitarresi nel corso di una udienza a porte aperte dopo che tutto il processo era stato celebrato a porte chiuse. Per Rugolo il Pm Stefania Leonte aveva chiesto la condanna a 10 anni di reclusione.

Il processo scaturisce dalla denuncia della vittima, minorenne all’epoca dei fatti, che nel 2020 aveva presentato la denuncia alla Squadra mobile di Enna.

Nel processo sono costituiti parti civili, la vittima assistita da Eleanna Parasiliti Molica, i genitori con l’avvocato Giovanni Di Giovanni, Rete l’Abuso, assistita da Mario Caligiuri e l’associazione Contro Tutte le Violenze, mentre, chiamati alla responsabilità civile, c’è la Diocesi di Piazza Armerina, con l’avvocato Gabriele Cantaro e la parrocchia di San Giovanni Battista di Enna, con Mauro Lombardo. Due i legali di fiducia di Rugolo, gli avvocati Antonino Lizio e Dennis Lovison.

Dopo la denuncia della vittima oggi trentenne, nel corso delle indagini, erano emersi altri abusi perpetrati a danno di altri giovani, anche loro oggi maggiorenni.