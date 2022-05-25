CONDANNATO ALL'ERGASTOLO PER UN OMICIDIO DI MAFIA NEL 2003 A BIANCAVILLA: ARRESTATO A VOLTERRA

I Carabinieri della Compagnia di Paternò hanno arrestato, in esecuzione di un ordine per la carcerazione emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura Generale di Catania, FALLICA Salvatore di 4...

I Carabinieri della Compagnia di Paternò hanno arrestato, in esecuzione di un ordine per la carcerazione emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura Generale di Catania, FALLICA Salvatore di 47 anni che, secondo quanto confermato da sentenza di condanna irrevocabile, dovrà espiare la pena dell’ergastolo siccome riconosciuto colpevole di omicidio premeditato in concorso, detenzione e porto illegali di armi comuni da sparo per aver cagionato, il 14.4.2003 a Biancavilla (CT), la morte di PARISI Gaetano attingendolo con numerosi colpi d’arma da fuoco mentre era alla guida della sua autovettura.

Il delitto di sangue era maturato per conflittualità interne al clan d’appartenenza di entrambi.

FALLICA Salvatore, inserito nel clan Toscano-Tomasello-Mazzaglia, articolazione della famiglia di cosa nostra etnea Santapaola-Ercolano egemone nel territorio di Biancavilla (CT), è stato individuato all’esito di una tempestiva attività info-investigativa che ha consentito di rintracciarlo nel comune di Volterra (PI).