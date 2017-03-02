Condannato per lesioni personali e rapina
A cura di Redazione
02 marzo 2017 13:06
95047.it Il comunicato stampa del Comando provinciale dei carabinieri:
I Carabinieri del Stazione di Paternò hanno arrestato il 45 enne Angioletto FARINA, del posto, in esecuzione di un ordine per la carcerazione emesso dal Tribunale di Monza.
L’uomo, condannato per lesioni personali e rapina, reati commessi a Monza nel novembre del 2010, dovrà espiare una pena complessiva equivalente ad anni 5 di reclusione. L’arrestato, assolte le formalità di rito, è stato sottoposto al regime della detenzione domiciliare.
