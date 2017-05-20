CONDANNATO PER IL REITERARSI DELLA GUIDA SENZA PATENTE

COMUNUCATO DEI CARABINIERII Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Paternò hanno arrestato il 28enne Giuseppe RAU, del posto, in esecuzione di un ordine per la carcerazione emesso dal Tri...

COMUNUCATO DEI CARABINIERI

I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Paternò hanno arrestato il 28enne Giuseppe RAU, del posto, in esecuzione di un ordine per la carcerazione emesso dal Tribunale di Catania.

Recidivo alla guida senza patente, reato accertato dai CC a Motta Sant’Anastasia nell’agosto del 2013, era stato condannato dai giudici ed obbligato a scontare la pena ai domiciliari laddove, ieri pomeriggio, è stato prelevato dai militari per essere trasferito nel carcere di Catania Piazza Lanza dove sconterà gli ultimi sei mesi di reclusione.