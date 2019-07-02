“CONDIVIDIAMO IL DOLORE DEI FAMILIARI E SPERIAMO ANCORA DI RITROVARE NUCCIO MARLETTA”

Da pochi giorni sono trascorsi due anni da quando non si hanno più notizie di Nunzio “Nuccio” Marletta cosi inizia il post pubblicato dal primo cittadino di Belpasso Daniele Motta.Era il 27 giugno del...

Da pochi giorni sono trascorsi due anni da quando non si hanno più notizie di Nunzio “Nuccio” Marletta cosi inizia il post pubblicato dal primo cittadino di Belpasso Daniele Motta.

Era il 27 giugno del 2017, quando per l’ultima volta fu visto dagli ospiti e dal personale di una comunità di accoglienza di Caltagirone.

Da allora più nessuna notizia, nonostante i numerosi appelli della famiglia e le ricerche dei carabinieri.

“Condividiamo con i familiari di Nuccio amarezza e sconforto e chiediamo che le autorità insistano nelle ricerche, per fare luce sull’accaduto e nella speranza di ritrovare l’uomo”, dichiara il sindaco, Daniele Motta, che lancia un nuovo appello pubblico, chiedendo che venga diffuso il più possibile, per il ritrovamento di Marletta, scomparso all’età di 53 anni.

“Di lui aggiunge il sindaco - si persero totalmente le tracce, nonostante le ricerche e la notizia della sua scomparsa circolò anche sulle trasmissioni televisive nazionali, ma non si è arrivati al suo ritrovamento.

Sono certo che le forze dell’ordine stiano lavorando al caso, tuttavia chiedo uno sforzo ulteriore anche da parte dei cittadini e ricordo che qualsiasi indizio, notizia, elemento potrebbe essere utile al suo ritrovamento.

Chiedo anche ai mezzi di informazione di diffondere il più possibile le foto di Marletta, perché non sappiamo se da Caltagirone possa essersi spostato altrove ed è quindi importante che la sua immagine e il suo nome circolino anche nelle altre province della Sicilia e nel resto d’Italia.

E’ angosciante raccogliere il racconto dei familiari, straziati da questo dramma, che vorrei poter aiutare in ogni modo possibile.

Per questo rilancio l’appello di dare nuove impulso alle indagini e di fornire ogni elementi utile da parte di chi crede di averlo visto”.