Condorelli, Virgolini e Rinina presentano il conto

La lettera aperta inviata al sindaco "reo" di avere disatteso gli impegni presi all'indomani dell'approvazione del Bilancio dell'anno passato

95047.it "I sottoscritti, nella qualità di Consiglieri Comunali di minoranza, vogliono con loro rammarico, denunciare l’inadempienza di questa Amministrazione, per il mancato raggiungimento di quei piccoli obiettivi relativamente agli impegni politico-amministrativi da Essi assunti.

Si vuole ricordare, che si era solo chiesta la risoluzione di quelle misere istanze più volte segnalate anche dai numerosi cittadini, che, se realizzate, avrebbero dato alla Città più dignità, servizi e decoro.

Il tutto doveva avvenire entro pochi mesi subito dopo l’approvazione dello strumento economico-finanziario anno 2014, per tutto ciò non possiamo che esprimere nei confronti del Sindaco le nostre rimostranze per l’accaduto, ovvero il fatto di non aver mantenuto quanto concordato con gli stessi firmatari.

Per tutto ciò, consci della lentezza ed inadempienza dell’attuale Amministrazione, nelle more di conoscere quali siano state le motivazioni ostative, onde evitare una mancata futura collaborazione tra le parti, si desidera altresì sapere, oggi ancor più di ieri, se le seguenti proposte sotto elencate possano ritenersi opportune e quali i presunti tempi di realizzazione:

- Acquisto ed installazione cestini getta carte nelle zone centrali e nei parchi pubblici della Città;

- Acquisto ed installazione di bacheche per le pubbliche affissioni nel centro storico e periferie;

- Acquisto arredamento: panche e fioriere angoli di Piazza 4 Canti ed allestimento rotatoria;

- Allargamento dei marciapiedi di Via Tripoli;

- Ripristino delle sedi stradali del centro abitato e periferie;

- Ripristino di tutti i marciapiedi del centro storico e delle periferie;

- Acquisto ed installazione di un impianto di allarme e video sorveglianza per le Scuole;

- Acquisto ed installazione di materiale relativo alla creazione di una bambinopoli sia in Piazza Aldo Moro che nelle adiacenze della nuova Piazza parcheggio di Via Bologna;

- Acquisto ed installazione palificazione sui marciapiedi di Via G.B. Nicolosi (tratto incrocio Via

E. Bellia e Circumvallazione);

- Interventi di manutenzione e ristrutturazione di Piazza dei Pini;

- Immediata riduzione della TARI tassa relativa al costo del servizio di nettezza urbana;

- Immediata riduzione dell’aliquota IMU sui terreni agricoli (dal 7.0 al 6.0 per mille).

I sottoscritti, ritengono inoltre opportuno precisare, di aver sempre votato secondo coscienza e viste le difficoltà economiche in cui si trovano i Comuni, di continuare a lavorare e votare in futuro tutti quei provvedimenti utili a salvaguardare non l’attuale Giunta, ma bensì l’interesse superiore della nostra Città".