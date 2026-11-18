Confindustria Catania: Attilio Lombardo promuove un progetto per i Comuni etnei

L'iniziativa del presidente della Sezione Bancaria e Assicurativa di Confindustria Catania coinvolge quattro Comuni della provincia.

Attilio Lombardo, presidente della Sezione Bancaria e Assicurativa di Confindustria Catania, è promotore di un'importante iniziativa per lo sviluppo economico e la modernizzazione del territorio etneo.

Su iniziativa di Lombardo, insieme al dottor Alessandro De Florentiis, ha preso il via oggi un tavolo di confronto tra imprese e amministrazioni comunali che coinvolge Ragalna, Misterbianco, Biancavilla e Gravina di Catania.

Al centro del progetto la realizzazione di Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) e lo sviluppo di Piani Integrati Territoriali (PIT), con l'obiettivo di ridurre i costi energetici, favorire gli investimenti e migliorare le infrastrutture attraverso una collaborazione tra Comuni.

L'iniziativa punta inoltre a facilitare l'accesso ai finanziamenti e a rafforzare il ruolo del settore bancario e assicurativo nel sostegno ai progetti di sviluppo locale.

Per Lombardo, la collaborazione tra imprese e istituzioni rappresenta un elemento fondamentale per rendere il territorio più competitivo, moderno e sostenibile.

Un progetto che vede protagonista il professionista paternese, impegnato a promuovere nuove opportunità di crescita economica e sociale per l'intera area etnea.