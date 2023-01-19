CONFISCATI 4 MILIONI A UN IMPRENDITORE DI ENNA, TRA QUESTI PURE DIVERSI TERRENI DI SITUATI NELL'AREA COMMERCIALE DI CATANIA

Confiscati beni immobili e società per un valore di 4 milioni di euro a un imprenditore della provincia di Enna. La Direzione investigativa antimafia ha eseguito un decreto di confisca definitiva di b...

Confiscati beni immobili e società per un valore di 4 milioni di euro a un imprenditore della provincia di Enna. La Direzione investigativa antimafia ha eseguito un decreto di confisca definitiva di beni emesso dalla sezione misure di prevenzione del tribunale di Caltanissetta nei confronti dell'imprenditore, il quale ha precedenti penali che, nel complesso, ne caratterizzano l'elevata pericolosità sociale.

La confisca, che fa seguito ad un provvedimento di sequestro eseguito nel 2019 su proposta del direttore della Dia, scaturisce dalle risultanze di un'attività di indagine avviata dalla stessa Dia nel 2010 da cui è emersa la sproporzione tra l'elevato tenore di vita e il consistente patrimonio immobiliare posseduto dall'imprenditore rispetto agli esigui redditi fiscalmente dichiarati.

Le risultanze probatorie scaturite dalle indagini sono risultate determinanti per accertare le condotte illecite poste in essere con riferimento al reato di usura, facendo anche emergere una fitta rete di complicità di cui godeva nell'ambito della criminalità ennese.

Per tali fatti, nel 2017 l'uomo è stato condannato in primo grado, sentenza divenuta definitiva nel 2022 dopo una pronuncia della Cassazione.

Il provvedimento di confisca, il cui valore complessivo è stimato in circa 4 milioni di euro, ha interessato l'intero capitale sociale e rilevanti quote di partecipazioni in diverse società, tra cui un bar-ristorante situato all'interno del centro commerciale outlet di Agira, in provincia di Enna, imprese operanti nei settori dell'estrazione di inerti, della produzione di calcestruzzo, della costruzione di edifici residenziali, del commercio di apparecchiature telefoniche, della gestione di sale giochi e della ristorazione.

E ancora: 14 beni immobili tra i quali spiccano una lussuosa villa con piscina a Nissoria e diversi terreni di rilevante valore economico situati nell'area commerciale di Catania, nonchè numerosi rapporti bancari e polizze assicurative.