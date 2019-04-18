CONFORAMA RICHIAMA GLI HOVERBOARD PER RISCHIO INCENDIO

Si rischia un'ustione o addirittura che prenda fuoco. Per questo, ,n collaborazione con l'ufficio prevenzione infortuni, Conforama ha deciso di richiamare gli Hoverboard «Gyropode G1» della marca «MPM...

Si rischia un'ustione o addirittura che prenda fuoco. Per questo, ,n collaborazione con l'ufficio prevenzione infortuni, Conforama ha deciso di richiamare gli Hoverboard «Gyropode G1» della marca «MPMAN». Ai consumatori sarà rimborsato il prezzo d’acquisto o quello di vendita.

Questi Hoverboard non sono dotati di un sistema di gestione delle batterie Battery Management System (BMS), e quindi possono surriscaldarsi con conseguenze pericolose.

I consumatori che possiedono un «Gyropode G1» della marca «MPMAN» dovrebbero controllare tramite il numero di serie se il loro prodotto è interessato dal richiamo (Sono identificabili dal loro numero di serie che inizia con 15980..... o inferiore). In questo caso sono pregati di riportarlo a un punto vendita Conforama insieme a una prova d’acquisto per ottenere il rimborso del prezzo d’acquisto. In assenza della prova d’acquisto, verrà rimborsato il prezzo di vendita corrente di Conforama.