"CONFSAL COMUNICAZIONI: AUGURI E RIFLESSIONI PER LA FESTA DELLA DONNA NELL'AMBIENTE LAVORATIVO DI POSTE ITALIANE"

Anche quest'anno la Confsal Comunicazioni, sindacato autonomo di Poste Italiane, intende elargire a tutte le colleghe, ed alle donne in generale, i consueti auguri per la Festa della Donna.Da anni que...

Anche quest'anno la Confsal Comunicazioni, sindacato autonomo di Poste Italiane, intende elargire a tutte le colleghe, ed alle donne in generale, i consueti auguri per la Festa della Donna.

Da anni questa ricorrenza diventa l'occasione per festeggiare le lavoratrici proprio nel posto dove esse lavorano, creando un momento di aggregazione e riflessione sul ruolo della donna oggi.

Poste Italiane da anni è un'azienda a trazione femminile e molte delle cariche più importanti sono ricoperte da serie professioniste che si dividono tra casa e lavoro. Confsal Comunicazioni, nella figura del Segretario Regionale Lucio Aprile in una nota comunica "Il nostro sindacato ogni giorno si batte per difendere e garantire quei diritti che le lavoratrici spesso non trovano in altri settori.

Auspichiamo che tutte le altre realtà del nostro Paese possano adeguarsi quanto prima nel rispettare quei valori di dignità, rispetto e vera eguaglianza di cui necessita l'universo femminile".

(nella foto le dipendenti UP Misterbianco)