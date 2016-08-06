95047

Consegnati alla Misericordia di Ragalna alcuni beni confiscati

Una storia da raccontare.

A cura di Redazione Redazione
06 agosto 2016 12:38
Consegnati alla Misericordia di Ragalna alcuni beni confiscati -
Dintorni
Condividi

95047.it L’8 ottobre 2015 in Ragalna, Villaggio San Francesco, i militari della locale stazione avevano arrestato in flagranza di reato un 42 enne di Paternò, per il furto di un grande pannello pubblicitario in ferro, di circa 1000 chilogrammi, di proprietà del Comune di Ragalna.
A seguito della sentenza di condanna il Tribunale di Catania ha disposto la confisca di quanto sequestrato dai militari, cioè un generatore di corrente quattro tempi, una smerigliatrice angolare ed altra attrezzatura. I carabinieri chiedevano al Tribunale di poter donare quanto sequestrato alla “Misericordia” di Ragalna, gruppo FRATRES, ente di protezione civile operante nel territorio comunale.
Il giudice, la dott.ssa Maria Paola Cosentino, accogliendo l’istanza ieri ha autorizzato la consegna all’ente benefico. Difatti, ieri mattina, dinanzi la caserma dei Carabinieri di Ragalna il Comandante della Stazione, Maresciallo Giovanni FAGONE, ha consegnato i beni confiscati al Presidente della Confraternita della Misericordia di Ragalna, il carabiniere in congedo sig. Leone NASTASI.

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047