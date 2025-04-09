CONSEGNATI I LAVORI PER LE NUOVE MENSE SCOLASTICHE A PATERNÒ

Si è conclusa la consegna dei lavori per la realizzazione delle nuove mense scolastiche negli istituti della città di Paternò. Ieri consegna dei lavori presso l’Istituto Comprensivo “G. Marconi” – pl...

Si è conclusa la consegna dei lavori per la realizzazione delle nuove mense scolastiche negli istituti della città di Paternò. Ieri consegna dei lavori presso l’Istituto Comprensivo “G. Marconi” – plesso Falconieri – e l’Istituto Comprensivo “Don Milani”. Oggi consegna dei lavori per l’Istituto Comprensivo “G.B. Nicolosi” e l’Istituto Comprensivo “Lombardo Radice-Virgilio”.

Alla consegna erano presenti il Sindaco Nino Naso, i dirigenti scolastici Luciano Sambataro e Melita Clemenza, gli Assessori Antonello Longo e Roberto Faranda, il responsabile dell’Ufficio Lavori Pubblici, architetto Domenico Benfatto, e i rappresentanti delle ditte incaricate dell’esecuzione delle opere.

Il progetto, finanziato con fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), punta a migliorare le infrastrutture scolastiche e i servizi per gli studenti.

I dirigenti scolastici hanno espresso soddisfazione per l’avvio dei lavori, evidenziando il valore di queste nuove strutture per garantire spazi adeguati alla crescita educativa e sociale degli alunni.

L’Amministrazione comunale ha sottolineato come la priorità data alle scuole rappresenti un impegno concreto per rispondere alle esigenze del sistema educativo. L’apertura dei cantieri rappresenta un passo fondamentale per dotare le scuole di spazi adeguati, con l’obiettivo di garantire un servizio mensa rispondente alle necessità della comunità scolastica.